Президент пропонує скасувати старе свято і запровадити нове

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує скасувати святковий день 2 травня і запровадити нове державне свято – День соборності України, який відзначатиметься 22 січня.

Як зазначено на офіційному сайті ВР, відповідний президентський проект закону „Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України” зареєстрований у парламенті 4 березня.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 22 січня 2009 року Україна відзначатиме 90-ту річницю проголошення Акта злуки - об`єднання двох українських державних утворень – Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину соборну державу. “Це була знакова та надзвичайно важлива подія в історії України, яка засвідчила незнищенність прагнення українців, які раніше проживали у складі різних держав, до створення власної соборної держави, здатність українських регіональних еліт об’єднуватися навколо цієї ідеї”, - наголошується в документі.

При цьому автори зазначають, що ще до здобуття Україною незалежності у 1991 році цей день відзначався українською громадськістю як День Злуки. З 1999 року відповідно до Указу Президента України він відзначається в нашій державі як День соборності України.

Автори документа переконані, що нині актуальним є досягнення глибокого усвідомлення Український народом історичної значущості події, що відбулася 22 січня 1919 року. “Відповідно, встановлення Дня соборності України державним святом стане для Українського народу символом консолідації суспільства та територіальної єдності нації, ще одним кроком на шляху утвердження і розквіту української державності”, - наголошується в обґрунтуванні до проекту закону.

Отже, переконані автори документа, прийняття закону щодо встановлення Дня соборності України державним святом і вилучення із переліку державних свят (неробочих днів) Свята весни і праці – не лише сприятиме упорядкуванню календаря державних свят в Україні відповідно до сучасних політичних реалій та потреб суспільства, а й виконає важливі завдання державної ваги.

“Щодо вилучення із переліку державних свят (неробочих днів) Свята весни і праці (2 травня), то, як засвідчує досвід переважної більшості країн Європи, республік колишнього Радянського Союзу, загальноприйнятним є відзначення лише Дня 1 травня (День праці, День солідарності трудящих, Свято праці, День трудящих тощо)”, - зазначається в документі.