РНБО розбереться, хто і де плаває

Рада національної безпеки і оборони розгляне на своєму засіданні ситуацію із станом мореплавства під українськими прапорами.

Про це УНІАН повідомили в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, говорячи про катастрофу українського судна, що належить ДАК «Чорноморнафтогаз», у Гонконгській протоці 23 березня, в РНБО висловлюють переконання, що “нам треба детально вивчити ситуацію із станом мореплавства під українськими прапорами та й власне за участю українців чи на українських кораблях, які зафрахтовані іншими країнами”.

Як відзначають в Апараті РНБО, “це потрібно для того, щоби ми поставили життя, здоров’я, соціальні інтереси українських моряків на вищу ступінь, аніж виробничі показники чи отримання прибутку будь-яким шляхом”.

“Україна є морською державою”, - наголосили в Апараті РНБО, додавши, що “ствердження цього пріоритету буде предметом глибокого, всестороннього розгляду цього питання на засіданні РНБО, яке готується Апаратом РНБО”.

Одночасно Апарат РНБО звертається до українських політиків з проханням не поглиблювати соціальну або електоральну напругу в цьому, вести дискусію про прагматичні і ефективні кроки із проведення інфраструктурних реформ для зменшення обсягу і тяжкості техногенних та інших катастроф і запобігання їх наслідкам.

“Наголошуємо на тому, що тільки це може бути політикою політичної консолідації і єдності, яку проводить Президент країни. Вона приречена стати основою політики уряду. Саме спільна позиція, зменшення часу ухвалення стратегічних рішень українською державою, уникнення надмірно емоційних, а то й кон’юнктурних заяв, дає нам шанс вже сьогодні почати реалізовувати план із сталого розвитку. Треба вже ділом, а не тільки гарячим словом, забезпечувати кожного з членів нашого громадянського суспільства якісними послугами з боку влади. Бо Слово вже було сказано”, підкреслили в апараті РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” перебували 25 осіб: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі. 18 українських моряків у даний час вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи тривають.