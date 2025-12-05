Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен неодноразово висловлювалася на підтримку України

Данія стала однією з країн, які виділили найбільшу суму Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Однак найближчими роками на українців очікує скорочення допомоги від Копенгагена.

Видання DR пише, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна надасть Україні у 2026 році 9,4 млрд крон або 1,5 млрд доларів. Минулого року Копенгаген виділив Києву 16,5 млрд крон або 2,58 млрд доларів, а роком раніше - майже 19 млрд крон або близько 2,97 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен неодноразово підкреслювала, наскільки важливо фінансово допомагати українським військовим.

При цьому представник з питань оборони Данської соціал-ліберальної партії Стінуса Ліндгріна вважає, що зараз не час скорочувати підтримку України:

Проблема в тому, що ми вже давно не виділяли нові кошти. Якщо ми вважаємо, що підтримка України настільки важлива, а я чую, як про це говорять усі партії, то зараз саме час сісти в парламенті і переконатися, що у нас є ці гроші.

Переважна більшість у данському парламенті 2023 року схвалила створення Фонду для України. На сьогодні Данія надала Києву військову підтримку в розмірі 70 мільярдів крон або майже 11 млрд доларів.

Євросоюз розглядав надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів, але Бельгія, на території якої знаходиться найбільша сума, виступає проти, побоюючись судових позовів з Москвою.

При цьому Єврокомісія запропонувала, щоб країни надали Україні мільярдні гранти, або щоб блок колективно взяв на себе загальний борг для забезпечення позики.

Зі свого боку комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликав європейських партнерів надати Україні фінансову підтримку, що дасть змогу зміцнити власну безпеку країн-членів блоку.

Водночас уряд Великої Британії заявив про готовність передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів або 9,2 мільярда євро заморожених російських активів на підтримку України.

Крім того, Швеція протягом найближчих років поетапно припинить надання допомоги п'яти країнам і спрямує ці кошти на збільшення підтримки України.

