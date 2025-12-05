Рейтинг поділили між собою Apple і Samsung, причому у кожної в переліку по п'ять моделей.

Аналітичне видання Counterpoint Research опублікувало топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі в третьому кварталі 2025 року. Рейтинг поділили між собою Apple і Samsung, причому у кожної в переліку по п'ять моделей.

Перші чотири місця посідають iPhone 16 серії. Базовий iPhone 16 показує чудові продажі в Індії та Японії, завдяки чому смартфон залишається найбільш продаваним третій квартал поспіль, а Pro-версії трохи йому поступаються.

Нове покоління iPhone 17 вийшло наприкінці третього кварталу і лише iPhone 17 Pro Max встиг увірватися в десятку з продажу.

Найбільш продаваними моделями на Android, як і раніше, залишаються найбільш бюджетні смартфони, як-от Galaxy A16 та Galaxy A06. Винятком став "середнячок" Galaxy A56, який, як зазначають фахівці, є більш вигідною покупкою, ніж флагманський Galaxy S25.

Аналітики прогнозують, що смартфони середнього класу з підтримкою ШІ стануть ще популярнішими у 2026-му. Ця фішка робить сегмент більш конкурентоспроможним, приносять більше цінності для споживачів і ще сильніше зближують користувальницький досвід із "флагманськими" моделями.

Тим часом новенький iPhone Air знецінюється рекордними темпами. Деякі версії тонкого флагмана на вторинному ринку подешевшали майже на 50% – з 1000 до 500 доларів, але при цьому користувачі все одно не поспішають його купувати.

У січні-лютому 2026 року має відбутися презентація смартфонів серії Galaxy S26. За характеристиками новинки не особливо від різнятимуться від актуальних пристроїв.

