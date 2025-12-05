Виведення військ з Мирнограда – це питання часу, - Селезньов

Важлива задача – зберегти життя українських захисників, але остаточні рішення ухвалюватимуть командири на місцях, котрі краще знають ситуацію.

Продовження утримання позицій в Покрвоську залежить від того, скільки довго Сили оборони України будуть тримати рубежі у Мирнограді.

Про це військовий експерт, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив в етері Суспільного.

Експерт відзначив, що в районі Покровська відбуваються надзвичайно складні бої.

Відео дня

"Наші підрозділи знаходяться у надзвичайно незручних умовах. Ця незручність пов’язана не лише з тим, що ворог продовжує інфільтрувати свої сили та засоби як на території самого Покровська, так і в південне передмістя Мирнограда. Ключова проблема полягає у тому, що ворог тримає під стійким вогневим контролем ключові логістичні магістралі як між Покровськом та Мирноградом, так і між Покровськом та Павлоградом", - відзначив Селезньов.

У зв’язку з цієї проблемою, Сили оборони України не можуть активно застосовувати автомобільну техніку для постачання необхідних нашим оборонцям засобів. Необхідні ресурси для наших оборонців перекидаються за допомогою важких дронів, але обсяги таких перевезень незначні. Усім необхідним українських оборонців забезпечити технічно неможливо.

"Що буде далі? Звісно, що командири на місцях будуть особисто вирішувати що роботи. Чи проводити маневрену оборону, чи відходити на інші рубежі та позиції, проводячи ар’єргардні бої. У будь-якому разі, про такі дії дізнаємося, скоріше за все, постфактум, бо під час таких надзвичайно складних видів маневрування інформаційна тиша має бути присутня", - наголосив Селезньов.

Водночас, він назвав маячнею заяву від російських топ-чиновників, у тому числі від російського диктатора Володимира Путіна, про нібито повний контроль над Покровськом з боку загарбників.

"Ця маячня не відповідає реаліям на землі", - відзначив Селезньов.

Він зауважив, що частина Покровська досі перебуває під контролем ЗСУ, але цей контроль дається надзвичайно складним зусиллям та ресурсам.

"Ми й досі тримаємо щонайменше північно-східне передмістя самого Покровська – це факт. Скільки по часу ми будемо утримувати – сподіваюсь, що будемо тримати до того моменту, поки не відбудеться переміщення певних сил та засобів, зокрема – з району Мирнограда", - підкреслив Селезньов.

Він зазначив, що втратити контроль над цією частиною Покровська неприпустимо хоча б заради того, аби у безпечних умовах, з мінімальними ризиками, вивести українські підрозділи, які досі боронять Мирноград та його околиці.

При цьому, за словами експерта, окупанти зосередили в районі Покровська і Мирнограда 140 тисяч військових. Вже щонайменше рік загарбники мріють про захоплення цих двох міст, але досі не здобули повного контролю.

Селезньов погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, що важливіше берегти життя українських воїнів, аніж тримати руїни міста. "Думаю, що питання лише часу, коли побачимо ту саму маневрену оборону у виконанні українського війська для того, щоб вберегти особовий склад, який виконує завдання, зокрема, у районі Мирнограда", - додав Селезньов.

Він вважає, що іншого шляху немає. Відповідний досвід вже був в районі Бахмута, Вугледара тощо.

Ситуація в Мирнограді

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Bild поширило інформацію, що українським захисникам в Мирнограді загрожує повне оточення.

Водночас, у Генеральному штабі ЗСУ відзначили, що українські воїни проводять заходи для налагодження логістики та блокують спроби російських військ накопичувати штурмові групи й просуватися в обхід населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: