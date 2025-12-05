'Логістичне питання': уряд Мелоні розділився через продовження допомоги Україні

Партія "Ліга" заявила, що активи Росії, заморожені в Євросоюзі після повномасштабного вторгнення 2022 року, мають бути повернені Москві.

Депутати уряду Джорджії Мелоні дедалі більше розходяться в думках щодо того, чи варто Італії продовжувати постачати допомогу Україні, тоді як лідери ЄС поспішають зміцнити фінансову та військову підтримку Києва.

Як пише Bloomberg, у четвер партія "Ліга", яка входить до коаліції, заявила, що заморожені активи Росії в Євросоюзі після повномасштабного вторгнення 2022 року мають бути повернені Москві. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні відхилив цю заяву, підкресливши, що зовнішню політику Італії визначають він і Мелоні.

"Лінія задається прем’єр-міністром, і я поділяю її позицію", - сказав Таяні.

Зазначається, шо у центрі суперечки стоїть питання, чи продовжить уряд постачати допомогу Києву у 2026 році. Це рішення має бути ухвалене до кінця року. Голосувати планували у четвер, проте процедуру відклали. Мелоні наразі утримується від коментарів щодо суперечок у коаліції. Проте вона дала зрозуміти, що декрет про підтримку України буде затверджено та назвала затримку "логістичним питанням".

Розбіжності виникають на тлі складнощів у ЄС щодо того, чи використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні і в якому вигляді. Більшість коштів зосереджена у Бельгії, яка виступає проти їх використання через надмірні юридичні та фінансові ризики.

Офіційно уряд Мелоні наполягає, що не змінив свого курсу щодо підтримки Києва. Проте на тлі зміни геополітичної ситуації, скорочення фінансування та низки майбутніх виборів, зокрема парламентських, позиція Італії виглядає суперечливою.

Цього тижня Таяні вперше натякнув, що Італія призупинить участь у програмі НАТО з постачання американської зброї Україні. Він назвавши це "передчасним" на тлі триваючих мирних переговорів.

Міністр оборони Гвідо Крозетто з партії Мелоні "Брати Італії" спробував зняти напруженість у коаліції, зазначивши, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду про допомогу Україні. "Я вважаю, що цього разу буде так само", - сказав він державному мовнику Rai.

Додається, що Мелоні прийшла до влади наприкінці 2022 року та дотримувалася проукраїнської позиції, заспокоюючи побоювання щодо можливого ізоляціоністського курсу. З початку війни Італія підготувала 12 пакетів допомоги для України на суму понад €2,5 млрд, включно із системами протиповітряної оборони.

Репараційний кредит - позиції Бельгії

Нагадаємо, бельгійський премʼєр-міністр Барт Де Вевер заявив, що Бельгія може підтримати надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Однак для цього Євросоюз має виконати три умови. Однією з умов для підтримки виділення "репараційного кредиту" він назавав забезпечення "повної взаємної відповідальності за ризики". Другая умова - "забезпечення ліквідності та захисту від ризиків", третя - Брюссель очікує справедливого розподілу витрат.

