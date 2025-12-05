Польський міністр закордонних справ розкритикував поведінку обох президентів - України та Польщі.

Президенти України та Польщі ухиляються від зустрічі один з одним, попри тісні союзницькі відносини між країнами. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю польському виданню RMF розкритикував обох лідерів.

Як зазначає RMF, не так давно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "вимагає симетрії" у відносинах з Україною та "очікує, що президент Володимир Зеленський висловить свою вдячність" полякам за отриману підтримку і сам приїде у Варшаву на зустріч із ним. Також Навроцький полюбляє піднімати тему Волинської трагедії, в якій звинувачує українців.

Разом з тим RMF нагадує, що Зеленський неодноразово публічно дякував Польщі за підтримку. Але з іншого боку президент України під час своїх закордонних відряджень регулярно перетинає територію Польщі, але досі жодного разу не зустрічався з новим польським президентом.

Саме таку поведінку обох політиків розкритикував головний дипломат Польщі.

"Таке настирливе домагання вибачень, почестей у ситуації, коли вони борються за життя, викликає в мене огиду. Але з іншого боку, у президента Зеленського корона з голови не впала б, якби, проїжджаючи через Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу", — заявив Радослав Сікорський.

На зауваження журналіста, що за правилами дипломатії новообраний президент відвідує "старшого" колегу, а не навпаки, Сікорський відповів, що в умовах війни діють свої правила.

"Сподіваюся, це не привід демонструвати нашу неприязнь до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів" , – додав голова МЗС Польщі.

Як писав УНІАН, у Польщі набирають обертів антиукраїнські настрої. Зокрема фіксується значне зростання кількості випадків вербальної та фізичної агресії проти українців у Польщі. Соціологи попереджають, що вже недалеко і до антиукраїнських погромів.

При цьому соціологи кажуть, що в значній мірі ці агресивні настрої підігрівають польські політики, які осідлали хвилю правого популізму. Щодо цього публічно обурювався навіть прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

