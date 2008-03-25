Урядова комісія розробила план заходів з утилізації нафтових відходів, зібраних у Керченській протоці та на острові Коса Тузла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, план заходів був затверджений на засіданні Комісії з подолання наслідків аварії у Керченській протоці, яке відбулося 24 березня у Керчі під головуванням глави Мінприроди Георгія ФІЛІПЧУКА.

На засіданні Комісії, зокрема, зазначалося, що зібрана нафто-пісчана суміш зараз складована на території Керченського порту і основна проблема її утилізації полягає у присутності в суміші органічних інгредієнтів (водоростей, мікроорганізмів тощо). З огляду на це, Урядова комісія вирішила складувати нафто-пісчану суміш у герметичні ємності з додаванням домішок (зокрема, вапна) з подальшою утилізацією суміші у будівельному виробництві.

За повідомленням прес-служби, це рішення було підтримано Міністерством охорони здоров’я як найбільш безпечний засіб захоронення й утилізації нафтових відходів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні заявив, що утилізація понад 4 тис. тонн суміші мазуту з піском, що зібрана після аварії суден у Керченській протоці восени 2007 року, розпочнеться найближчими днями.

11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі АР Крим було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями й піском.

У лютому на ділянці від мису Такіль до Аршинцевської коси за 1-1,5 м від води спостерігалися плями водоростей із нафтопродуктами діаметром від 1 до 10 см. Лінія забруднення переривчаста, переважно плями спостерігалися в кутових частинах і бухтах, повідомляло кримське головне управління МНС.