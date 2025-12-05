Прихильницю Путіна внесли до розділу "Лідери" на рівні з керівником NVIDIA Дженсеном Хуангом.

Російську пропагандистку Маргариту Симоньян включили до цьогорічного списку найвпливовіших людей в розділі "Лідери" за версією видання Financial Times.

Всього до цього списку було внесено 25 людей, яких поділили на три категорії: "Творці", "Лідери" та "Герої".

Видання зазначило, що список найвпливовіших людей за 2025 рік сформували після консультацій з репортерами, колумністами та редакторами видання. Вони мали відповісти на питання: "Хто насправді змінив світ цього року?".

Примітно, що до цього переліку потрапили фігури зі світу політики, бізнесу, медіа, мистецтва та спорту. Тексти до них писали "найвідоміші люди у ​​своїх секторах, а також шанувальники з різних галузей".

Зокрема, текст про Симоньян написала американська журналістка Юлія Йоффе. Вона назвала її "найвідданішим посланцем Володимира Путіна, його Валькірією пропаганди".

"Вона, можливо, є найвідданішою посланницею Володимира Путіна, його валькірією пропаганди. На відміну від деяких старших чоловіків, які слідують лінії Кремля", - написала Йоффе.

Також журналістка зазначає, що Симоньян завжди була "путіністкою" та не мала ліберального періоду, навіть коли була студенткою за обміном у США. В 2005 році у віці 25 років російська пропагандистка стала засновницею та головною редакторкою Russia Today - медіамережі, яка перебуває під контролем Кремля.

В матеріалі вказується, що Симоньян ще з 2014 року, тобто, з моменту анексії Криму та захоплення частини Донбасу підтримує дії російського диктатора Володимира Путіна.

Ба більше, після 24 лютого 2022 року повномасштабного російського вторгнення в Україну вона закликала до ще більш радикальних заходів, таких як використання російської блокади Чорного моря, щоб заморити світ голодом до покори, та підрив ядерної бомби в атмосфері над Сибіром, аби паралізувати світові системи зв'язку.

Журналістка додала, що Симоньян казала про те, що Захід "заздрить Росії" та пригадала, як російська пропагандистка назвала Велику Британію "розкладеною імперією".

Варто зазначити, що видання разом з Симоньян до розділу "Лідери" внесло керівника NVIDIA Дженсена Хуанга, керівницю Oracle Сафру Кац, віцепрезидентку китайської BYD Стеллу Лі, співзасновника PayPal Пітера Тіля, очільника Reform UK Найджела Фараджа та гендиректора Goldman Sachs Девіда Соломона.

Також в розділ "Творці" вказані: акторка й співачка Синтія Еріво, режисер Раян Куглер, письменниця Гелен Гарнер, співачка Rosalіa та артист Bad Bunny, а в розділі "Герої" — Маргарет Етвуд, Рорі Макілрой, Джейн Фонда та інші.

