”Тернопіль” прийме участь в Blackseafor

Корвет „Тернопіль” українських Військово-Морських Сил вирушив сьогодні із Севастополя до грузинських берегів для участі у квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor.

В рамках квітневої активації Blackseafor, яка триватиме до 26 квітня, кораблі країн-учасниць “Blackseafor” – український корвет “Тернопіль”, великий десантний корабель Чорноморського Флоту Росії “Цезар Курніков”, румунський корвет “Мачеларіу”, турецький фрегат “Тургутрейс” та болгарський фрегат “Смелый” - крім грузинського порту Батумі відвідають російський порт Новоросійськ та український Севастополь.

Крім корвета “Тернопіль” в поточній активації Blackseafor Україна буде представлена й штабними офіцерами, повідомляє прес-служба Управління Міноборони.

Під час переходів морем з порту до порту екіпажі кораблів проведуть тренування з пошуку та рятування людини, яка опинилася за бортом, надання допомоги кораблю, що зазнав лиха, евакуації хворого вертольотом з корабля, буксирування пошкодженого корабля.

Також військові моряки країн Чорноморського регіону тренуватимуться у переміщенні штабу з’єднання з одного корабля на інший із збереженням управління силами, тактичному маневруванні, антитерористичному захисті з’єднання в морі та портах, догляді та затриманні судна-порушника.

Крім того, будуть відпрацьовані питання сигналовиробництва, зв’язку, поповнення запасів в морі на ходу, висвітлення надводної та повітряної обстановки, зокрема, виявлення та супроводження надводних цілей з метою їх ідентифікації, лідирування за тралами.

Першу фазу сьомої активації Спільної чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor було проведено у серпні минулого року. Під час походу корабель управління “Славутич”, який представляв ВМС України, разом з іншими кораблями з’єднання здійснив заходи до портів Гельджюк (Туреччина), Варна (Болгарія) та Констанца (Румунія).

За час серпневої активації український корабель пройшов понад 1700 морських миль та виконав близько 40 тренувань та бойових вправ.

Довідка. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі Угоди про створення Спільної чорноморської військово-морської групи, основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, гуманітарних, протимінних операцій, операцій щодо захисту навколишнього середовища, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць (Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина та Україна).

Командувач Blackseafor призначається на один рік. Посада переходить за принципами ротації від однієї країни до іншої в алфавітному порядку. Командувач квітневої активації “Blackseafor” є командир першого дивізіону фрегатів ВМС Туреччини капітан 1 рангу Левент Гьоргеч.

У серпні поточного року командування Blackseafor приймає Україна.