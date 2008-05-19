Референдуму щодо недовіри адміністрації Севастополя однозначно не буде - Куніцин

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН переконаний, що 25 травня у Севастополі місцевого (консультативного) референдуму щодо недовіри міськдержадміністрації “однозначно не буде”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

За інформацією голови МДА, 15 травня Господарський суд АР Криму, розглянувши позовну заяву зареєстрованої у Сімферополі громадської організації “Відродження слов’янської єдності”, ухвалив “зупинити дію рішення Севастопольської міської ради від 8 квітня 2008 року №4025 “Про проведення місцевого (консультативного) референдуму з питань недовіри Севастопольській міській державній адміністрації”.

“Згадане рішення вступило в законну дію з моменту його ухвалення і є документом невідкладного виконання”, – сказав С.КУНІЦИН. “Місцевий референдум, призначений на 25 травня, не відбудеться. У випадку ігнорування посадовими особами і невиконання судового рішення органами місцевого самоврядування, державними органами, утвореною комісією і її посадовими особами, у відповідності до статті 382 Кримінального кодексу України (Невиконання судового рішення – УНІАН), передбачена кримінальна відповідальність за зазначені дії”, – додав голова міськадміністрації.

Він також зазначив, що згадане рішення суду вже надіслане “людям, причетним до спроб проведення референдуму”, для ознайомлення й інформування “під підпис” “про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду”.

За словами голови виконавчої влади Севастополя, суд, зокрема, звернув увагу на те, що стаття 6-1 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” передбачає обмеження на проведення референдумів, а саме: проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим і органів місцевого і регіонального самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні, не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають юридичної сили.

"Главу адміністрації й адміністрацію призначала не міська рада, і вона не має права проводити референдум з питань довіри чи недовіри міськадміністрації, тому що це — компетенція Президента України, який призначав мене, і, у відповідності до повноважень і законів, призначалася адміністрація”, – пояснив С.КУНІЦИН.

Крім того, за його словами, суд також звертає увагу на те, що підготовка і проведення місцевих референдумів здійснюється за рахунок місцевих органів. “У зв’язку з цим суд вважає, що для проведення консультативного референдуму із місцевого бюджету будуть вилучені значні кошти, що може вплинути на благополуччя та розвиток територіальної громади”, – наголосив голова Севастопольської міської державної адміністрації.

“Рішення (щодо проведення референдуму – УНІАН) призупинене, суд може протягом двох місяців призначити розгляд по суті цього питання, але 25 травня референдуму у Севастополі вже однозначно не буде”, – підсумував С.КУНІЦИН.

Разом з тим він наголосив, що “абсолютно не боїться реферндуму”. “У мене навіть є відчуття – не подумайте, що я самовпевнена людина – що більшості людей у Севастополі глибоко не до референдуму, м’яко кажучи... Мені здається, що ми навіть і виграли б (за результатами референдуму – УНІАН)”, – сказав С.КУНІЦИН.

Водночас він зазначив, що має інформацію про підготовку фальсифікацій результатів плебісциту. “Вже і протоколи складені, і голоси підраховані, а в деяких місцях в урни вже і бюлетені накидані”, – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня цього року Севастопольська міська рада підтримала вимоги депутатів міськради й ухвалила рішення про проведення 25 травня місцевого (консультативного) референдуму з питання “недовіри міській державній адміністрації у зв`язку з її діями по передачі різним об`єктам господарювання земель міста Севастополя під забудову”.

23 квітня міськрада Севастополя на позачерговому пленарному засіданні визначилася з організаційними питаннями, що стосуються проведення референдуму. Зокрема, депутати затвердили календарний план із підготовки та проведення референдуму, утворили відповідну міську комісію, визначили склад, межі дільниць для голосування й місць знаходження дільничних комісій, затвердили кошторис витрат на підготовку та проведення референдуму, а також зміст і форми бюлетенів. Вирішено утворити 173 дільниці, а також 14 додаткових. На проведення референдуму потрібно виділити з місцевого бюджету 649 тис. 995 грн. 66 коп.

Севастопольська міська державна адміністрація на це неодноразово заявляла, що референдум є нелегітимним, і фінансувати його проведення МДА не має наміру.