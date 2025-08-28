Країни НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів у 2025 році.

Країни НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону в 2025 році, на тлі зростання геополітичної напруженості і тиску з боку США.

Як пише Bloomberg, у звіті Альянсу йдеться про те, що цього року всі союзники мають намір досягти колишнього цільового показника витрат у 2% ВВП.

Як нагадує видання, на останньому саміті НАТО в червні країни-члени домовилися про нову мету - витрату 5% ВВП на свої армії до 2035 року, з них 3,5% на оборону і 1,5% на супутні потреби, зокрема, на інфраструктуру.

"Нові цілі обіцяють трансформувати збройні сили Європи та архітектуру безпеки континенту. Лідером за витратами є Німеччина, чий річний оборонний бюджет, як очікується, подвоїться до 162 млрд євро впродовж чотирьох років. При цьому Україна щорічно отримуватиме 9 млрд євро на підтримку своєї боротьби з Росією", - пише видання.

Крім того, цього року всі союзники, за винятком Бельгії, також повинні слідувати директиві НАТО про виділення 20% своїх оборонних витрат на озброєння.

НАТО і війна в Україні

Раніше ЗМІ писали, що країни ЄС активно вивчають можливість відновлення боліт уздовж східного кордону, щоб убезпечити себе від потенційного російського вторгнення. Цей підхід поєднує два ключові пріоритети - оборону і захист клімату.

Також повідомлялося, що оборонні підприємства в Європі розширюються втричі швидше, ніж у мирний час. Зараз вони займають понад 7 млн кв. метрів нових промислових площ. Йдеться про переозброєння історичних масштабів. І поява нових підприємств різко активізувалася після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

