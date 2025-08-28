Нафта марки Brent і WTI падає після зростання напередодні.

Ціни на нафту впали в четвер, 28 серпня, після зростання напередодні. Інвестори зважували очікування зниження попиту на паливо в США у зв'язку із завершенням літнього сезону попиту і зосередилися на реакції Індії на мита США.

Агентство Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 63 центи, або 0,91%, до 67,43 долара, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали відразу на 62 центи, або 0,97%, до 63,55 долара.

Це зниження свідчить про високий попит напередодні майбутніх довгих вихідних у США, присвячених Дню праці. Однак, за словами ринкового аналітика IG Тоні Сікамора, це зазвичай знаменує собою неофіційне закінчення літнього сезону поїздок на авто і початок зниження попиту в США.

Трейдери стежать за тим, як Нью-Делі відреагує на тиск з боку Вашингтона з метою припинити закупівлі російської нафти.

"Очікується, що Індія продовжить закупівлі сирої нафти з Росії, принаймні в короткостроковій перспективі, що має обмежити вплив нових мит на світові поставки", - сказав Сікамор.

Також на ринку позначається збільшення пропозиції, оскільки великі виробники скасували деякі скорочення, що компенсує деякі підтримувальні фактори, зокрема посилення атак Росії та України на енергетичну інфраструктуру один одного.

Перспектива зниження процентних ставок у США найближчим часом також підтримала нафтовий ринок, оскільки це може потенційно стимулювати економічну активність і попит на нафту.

Удари України по російських НПЗ - останні новини

Цього місяця українська армія заявила про щонайменше 10 атак на російські нафтові об'єкти. За словами аналітиків, ці удари тимчасово вивели з ладу до 1/6 частини нафтопереробних потужностей РФ, а ціни на бензин різко підвищилися. Слід зазначити, що нездатність переробляти нафту може змусити Росію збільшити експорт, знизивши ціни, або зменшити видобуток.

За даними відстеження танкерів, щотижневі поставки сирої нафти з російських портів до 24 серпня знизилися на 320 тисяч барелів на добу і впали до мінімуму за чотири тижні - 2,72 млн барелів на добу через зменшення завантажень у балтійському порту Усть-Луга.

