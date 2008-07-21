Цього тижня почнеться підняття носової частини «Волганефти-139»

Цього тижня планують почати підняття носової частини затонулого судна “Волгонефть-139” у Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу України, Україна та Росія досягли домовленості про початок робіт.

Танкер з моменту аварії лежить на шляху проходження суден, чим перешкоджає безпечному судноплавству, час від часу з’являються нафтові плями. "Ми несемо через це величезні збитки, страждає Крим як центр туристичного відпочинку, - сказав директор Державного департаменту морського і річкового транспорту Володимир РАБОТНЬОВ. – Тому ми прийняли спільне рішення, що найближчим часом носова частина “Волгонефть-139” буде піднята”.

Щодо інших затонулих суден В.РАБОТНЬОВ зазначив, що вони не становлять екологічної загрози і не перешкоджають судноплавству. "Як це передбачено законодавством, ми будемо чекати рік. Протягом цього часу судновласники повинні визначитися, що вони робитимуть зі своєю власністю", - сказав заступник міністра.

Він наголосив, що Росія та Україна також домовились про підписання ще одного спільного документу – двосторонньої Угоди про пошук, порятунок, ліквідацію аварійних розливів нафти та наслідків інших надзвичайних ситуацій на морі. "Ми займалися розробкою цього документу з 1996 року: декілька разів обмінювалися нотами дипломатичними каналами, проте, на жаль, до кінця ніщо не було доведено, - сказав заступник міністра. – Зараз я бачу, що у нас в цьому питанні повне взаєморозуміння".

"Ми також повернули в поле переговорів питання про спільні правила плавання у Керченській протоці та Азовському морі, - сказав він. - Досі у нас не було спільної позиції, окрім Тимчасового положення, що діє з листопада 2007 року. Відповідно, на його основі ми хочемо підписати реальний договір про спільні правила плавання суден".

Як повідомляв УНІАН, під час шторму 11 листопада 2007 р. в Керченській протоці розламався навпіл танкер «Волганефть-139». Окрім цього судна, під час шторму постраждало ще більше десятка суден.

Довідка. На даний момент зібрано 99% мазуту з судна "Волганефть-139". Україна зібрала 1239 т всього мазуту, що потрапив у море після аварій суден, російські колеги – трохи більше 700 т.