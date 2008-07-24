Морські піхотинці відпрацьовують дії з евакуації цивільного населення

На навчаннях “Сі Бриз – 2008” морські піхотинці України, Грузії та Македонії відпрацьовують дії з евакуації цивільного населення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, для цього десантні кораблі Військово-морських сил України “Костянтин Ольшанський” та Військово-морських сил Грузії “Атія” здійснили стомильний перехід в район проведення умовної миротворчої операції і успішно провели висадку морського десанту в районі озера Донузлав.

Зараз, за легендою навчань, морські піхотинці України, Грузії та Македонії, що входять до складу багатонаціонального миротворчого батальйону, ведуть практичні дії з евакуації цивільного населення із зони конфлікту.

Також, як повідомили в Міноборони, за планом “Сі Бриз – 2008” на даний час продовжується виконання завдань корабельними тактичними групами, авіацією, тривають водолазні спуски.

Загальне керівництво силами здійснюється з об’єднаного українсько-американського штабу навчань “Сі Бриз – 2008”.