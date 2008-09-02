Тузла «по вуха» в мазуті?

Екологічна та наукова громадськість Криму просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА доручити міністерствам і відомствам, які відповідають за екологію кримського півострова, терміново підготувати та профінансувати закінчення ліквідації наслідків «мазутної аварії» в Керченській протоці, яка сталася восени 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Кримської академії наук, голова Координаційної ради суспільних екологічних організацій Криму Віктор ТАРАСЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Еколог вважає, що ліквідація наслідків аварії має включати моніторинг «ступеня залишкового забруднення територій і акваторії протоки, а також заходи з берегоукріплення острови Коса Тузла, санації та реабілітації забруднених територій».

За даними В.ТАРАСЕНКА, наслідки ”мазутної аварії” дотепер не ліквідовано. Так, затверджує еколог, всі внутрішні озера Тузли забруднено мазутом. «Ми зробили невелику експедицію, побували на цьому острові, побували на цих ландшафтних озерах і побачили похмуру, жахливу картину... За нашими скромними підрахунками, тут є сьогодні кількасот тонн мазуту», - сказав В.ТАРАСЕНКО. За його словами, мазут є як у відкритому вигляді, «обрамляючи озера», так і під невеликим шаром піску. «Усюди ми знаходили замазучений пісок», - зазначив президент Кримської академії наук.

Крім того, В.ТАРАСЕНКО у відкритому листі до В.ЮЩЕНКА зазначає, що шторми, зокрема шторм 11 листопада минулого року, порушив цілісність залізобетонних плит на південно-східному краї острова (плити не було скріплено і забетоновано вздовж швів). «Плити і спеціальна тканина, яка їх підстилає та перешкоджає вимиванню піску з-під плит, вкриті мазутом», - сказано в листі. Еколог зазначає, що об`єкт, який ще не закінчено, вже потребує серйозної реконструкції. «Тільки в цьому разі споруда може стати надійним захистом острова та забезпечити необхідний запас міцності від зимових штормів. У разі руйнування острова та прориву морських хвиль у його внутрішні частини відбудеться вимивання мазуту з внутрішніх озер і піщаних пляжів з подальшим повторним забрудненням Керченської протоки і передпротоки», - наголошується в листі до Президента.

У Головному управлінні МНС України в Криму кореспондентові УНІАН повідомили, що повинні перевірити заяву екологів, і тому поки що утрималися від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року під час шторму в Керченській протоці постраждав більш як десяток суден. У протоці опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

Зібрана в Східному Криму й на острові Коса Тузла мазутно-піщану суміш (дані про її кількість відрізняються - одні називають цифру 5,5 тис. тонн, інші - понад 6 тис. тонн) було вивезено в порт Керчі. Переробляння мазуту в Керчі досі не закінчено.