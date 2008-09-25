15 видів риб-вселенців виявили в чорноморському регіоні

За останні 10 років учені Інституту біології південних морів Національної академії наук України (Севастополь) виявили в чорноморському регіоні 15 видів риб-вселенців.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник директора Інституту біології південних морів НАНУ з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

На думку вченого, «це достатньо багато, оскільки йдеться, скажімо, не про морські водорості, а про риб».

За інформацією О.БОЛТАЧОВА, учені інституту отримали, зокрема, «дуже цікаві дані більш як дворічного моніторингу» кутової частини Севастопольської бухти, де розташований єдиний у Криму естуарій (естуарні зони - зони змішення морських і річкових вод; у кутовій частині Севастопольської бухти змішуються води річки Чорна і Чорного моря).

«Там ми загалом уже знайшли близько 40 видів риб, і деякі з них виявлено в цьому місці вперше», - сказав учений. Наприклад, це така риба, як звичайна голка, яка раніше спостерігалася біля турецьких берегів, а також китайський смугастий тризубий бичок. За даними О.БОЛТАЧОВА, уперше цей ендемік знайшли вчені інституту в Чорному морі два роки тому, але цього року підтверджено, що він тут справді вселився, до того ж у великій кількості. Як додав учений, китайський смугастий тризубий бичок - це єдиний вселенець у Севастопольській бухті з-поміж ендеміків Далекого Сходу.