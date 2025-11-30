За словами Апостола, інформаційні вкиди впливають на військових на передовій.

Поширення заяв про те, що Покровськ нібито "втрачений" або оточений російськими військами, деморалізує українських бійців та завдає шкоди обороні. Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

За його словами, в інформаційному просторі активно розганяють чутки про бойові дії в районі Покровська, і час від часу з’являються твердження про те, що місто вже захоплене окупантами. Подібні "новини" викликають нерозуміння та питання у військових, які безпосередньо тримають оборону.

"Навіщо ви це робите?" - сказав Апостол про заяви, що демотивують бійців.

Відео дня

Командувач наголосив, що незважені публічні заяви напряму впливають на моральний стан підлеглих.

"Я - військовий і не розумію, для чого ви це робите. Ви впливаєте на наших бійців, на командирів, які стоять там в обороні. Людина, яка кричала, що Покровськ втрачений, де вона? Чи вибачилась, чи мала б вибачитись, чи закритися? У нас війна, і такими діями ви шкодите", - наголосив командувач ДШВ.

Він підкреслив, що Покровськ продовжує триматися. За його словами, "на цей час у Покровську є наші підрозділи", "певні райони вже є під нами".

Генерал також пояснив ситуацію з російськими прапорами, які окупанти час від часу вішають на будівлях у певних районах або населених пунктах, намагаючись подати це як доказ встановлення їхнього контролю. Він каже, що один лише піднятий прапор не означає реального захоплення території:

"Якщо десь у селі підняли російський прапор - це не означає, що населений пункт окупований. Бо міг забігти військовий, підняти прапор і загинути через дві години чи через півдня. Ми прапори вішати не будемо, але певні райони Покровська вже перебувають під нашим контролем".

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, днями повідомлялося, що у Покровську через щільний туман ускладнилася робота українських підрозділів, особливо розвідувальних. У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ заявили, що погіршення погоди суттєво вплинуло на оборонну операцію в місті. Російські війська намагалися використати погодні умови на свою користь - зокрема для перегрупування, облаштування укриттів у щільній забудові та підготовки до подальших наступальних дій. За словами українських військових, низька видимість грає на користь ворогу, який намагається заводити у місто додатковий особовий склад.

Вас також можуть зацікавити новини: