Севастополь пропонує американцям взяти участь у створенні ВЕЗ

Севастополь є одним з п`яти регіонів України, що найбільш швидко розвиваються, вважає виконуючий обов`язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Як повідомляє Інтернет-видання «Новий Севастополь», про це він заявив на зустрічі в Севастополі з радником посольства США в Україні Робертом СКОТТОМ.

За словами В.КАЗАРІНА, середня заробітна плата в місті – одна з найвищих в Україні, в місті найвища середня пенсія, найнижче в країні безробіття (0,5%).

«Ми посідаємо 3-4 місце за надходженням інвестицій. Ми – один із трьох регіонів України, населення якого не зменшується, а зростає. Це тому, що Севастополь – центр міграційних потоків», – сказав В.КАЗАРІН.

Він зазначив, що, незважаючи на всі політичні суперечності в суспільстві, основним пріоритетом для Севастополя залишається зростання економіки, а, отже – добробут городян.

При цьому в.о. голови МДА додав, що одним із варіантів динамічного розвитку регіону може стати створення в Севастополі вільної економічної зони. В.КАЗАРІН зазначив, що в цьому проекті можуть брати участь і американські фахівці. «Ми запропонували створити тут вільну економічну зону. Президент України погодився з аргументами міської держадміністрації і доручив розробляти проект. Ми вже приступили до його розробки. До робочої групи запрошені фахівці з Сінгапура, Гонконгу, Дубаї і ряду інших економічних зон», – сказав він.

Як повідомлялося, виконавча влада Севастополя ініціює внесення до проекту закону про статус міста-героя положення про створення вільної економічної зони або зони пріоритетного розвитку.

Голова міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН, зокрема, з цього приводу заявляв: «Ми зараз «стягнули» всіх людей, які працювали свого часу щодо економічної зони «Сиваш», територій пріоритетного розвитку, і ми серйозно хочемо перепрофілювати модель закону про місто-героя Севастополь, спробувати створити тут «український Сінгапур». З економічними пільгами для капіталу, відповідними преференціями тощо. За його словами, «зараз ця робота перебуває на стадії систематизації всього досвіду українських економічних зон, продумується, яка модель може бути».

«Севастополь може розглядатися як порто-франко, тому що тут порти. Тут можуть бути банківський офшор, технополіси, технопарки тощо», – вважає С.КУНІЦИН. «Севастополь має в своєму розпорядженні аргументи для створення практично будь-якого вигляду ВЕЗ», – упевнений він.

«Зараз, коли «добро» Президента України на цю роботу одержане, група економістів відпрацьовує підходи і механізми, напрацьовується канва того, що можна було б запропонувати. Потім, коли буде «скелет», загальне розуміння, ми потроху почнемо розкривати цю канву», – сказав С.КУНІЦИН.