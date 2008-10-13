Головою Чорноморського клубу обрано представника Греції

Головою Міжнародного Чорноморського клубу на наступні три роки обрано представника грецького міста Кавала Михайла ХРІСОМАЛЛІСА.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво клубом від мера турецького міста Трабзон Волкана ДЖАНАЛІОЛУ представнику Кавали перейшло на засіданні 19-ї Асамблеї МЧК, яке сьогодні завершилося в Севастополі.

На запитання журналістів, що нового збирається він внести в діяльність клубу, М.ХРІСОМАЛЛІС відповів, що останніми роками стало очевидно, що МЧК повинен зробити вибір: "або динамічніша робота клубу, або, судячи з того, як останніми роками просувалася робота, МЧК поступово зійде нанівець, просто може загаснути". Тому, продовжив він, "ми дуже розраховуємо на динаміку розвитку".

За словами М.ХРІСОМАЛЛІСА, "ми внесли пропозицію й роздали нашим колегам письмову інформацію про одну програму ЄС, яка фінансує саме такі організації, якою є наш клуб. Ми сподіваємося, що працюватимемо в тісній співпраці з комісіями Європейського Союзу за конкретною програмою".

Він додав, що МЧК в основному вирішував питання туризму, культури, спорту, "і ми сподіваємося, що зараз зможемо внести нове дихання в ці ж теми. Тим більше, що запропонована нами програма стосується саме таких тем і підходить під фінансування цих питань".

За словами М.ХРІСОМАЛЛІСА, "оскільки наша країна (Греція) є членом Євросоюзу, ми маємо певний досвід роботи в цій сфері й наше місто активно співпрацює в рамках програм ЄС, то ми хотіли б цей досвід використовувати в інтересах МЧК, міст-членів". Він додав, що "фактично матеріальна база буде підведена під наші пропозиції, під ті питання, які ми хочемо вирішувати".

У найближчих планах МЧК - у першу чергу зробити клуб відомим на європейському рівні або організацією європейського рівня. "Щоб про нього почули, дізнались і в Брюсселі, щоб ми могли безпосередньо контактувати з ЄС", - сказав М.ХРІСОМАЛЛІС.

Довідка УНІАН. МЧК - неурядова громадська організація, заснована 5 грудня 1992 року на 1-й Асамблеї в Одесі.

На сьогодні до складу Міжнародного Чорноморського клубу входять 24 міста з дев`яти країн Чорноморського басейну - Болгарії, Греції, Румунії, України, Туреччини, Росії, Італії, Грузії та Молдови.

Севастополь став повноправним членом організації в 2000 році.

Основними цілями й завданнями Чорноморського клубу є досягнення високого ступеня інтеграції країн-учасників, координація соціально-економічного, екологічного, культурно-освітнього розвитку в Чорноморському регіоні. В рамках організації здійснюється розробка й реалізація спільних інвестиційних проектів у галузі економіки, екології, туризму та культури; ефективно вирішуються проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу й захисту Чорного та Азовського морів від забруднення.