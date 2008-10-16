Кримські рибалки втратили мільйони через чиновницьку тяганину

Через заборони на вилов риби в Керченській протоці, впроваджені близько року тому, рибопромислові підприємства Автономної Республіки Крим втратили 12,5 млн. грн. Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Міністерства аграрної політики Криму.

«Рибопромислові підприємства Автономної Республіки Крим за період заборони могли виловити понад 2,5 тисяч тонн риби, а це більше 12,5 млн. грн. так необхідних для вирішення фінансових проблем підприємств і розвитку рибопромислової галузі», - наголошується в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Мінагрополітики Криму.

У міністерстві нагадують, що 10-11 листопада 2007 року через шторм у Керченській протоці зазнали аварії ряд суден, внаслідок чого в протоку потрапили нафтопродукти і сірка. Після цього Керченською міською ЧПК була введена заборона на рибний промисел в акваторії Керченської протоки від мису Такіль до мису Хроні. «Акваторія протоки є одним з основних районів вилову риби», - зазначають у Мінагрополітики автономії.

Своє занепокоєння у зв`язку із затримкою з відкриттям промислу в Керченській протоці Рада міністрів Криму висловила в 2008 році в листах до Керченської міської ради, Держкомрибгосп України, Міністерство охорони довкілля, Кабінет міністрів України. За даними міністерства агрополітики АРК, відповіді на ці звернення поки не одержані.

«Чиновницька тяганина з відкриттям рибних промислів у Керченській протоці привела до втрати путини хамси, оселедця і пеленгасу, на сьогодні під загрозою зриву кефалева путина. Кошти, витрачені рибопромисловими підприємствами на підготовку до ходу риби, безповоротно загублені», - йдеться в повідомленні Мінагрополітики автономії.

За даними міністерства, у відповідь на численні прохання Міністерство охорони довкілля України видало наприкінці серпня 2008 року наказ про зняття заборони на рибальство в Керченській протоці, через майже місяць у Міністерстві юстиції він зареєстрований, «проте Державний комітет рибного господарства України протягом двох тижнів не поспішає дати згоду на початок промислу в Керченській протоці від мису Хроні до мису Такіль».

При цьому, зазначають у Мінагрополітики, російські рибалки не припиняли промисел у Керченській протоці. «Тільки за перший квартал 2008 року вони виловили понад 1700 тонн хамси, яку могли виловити рибалки Керченського регіону», - додали в міністерстві.