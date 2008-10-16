У Луценка створять «чорний» реєстр охоронних фірм

Міністерство внутрішніх справ України створить електронний реєстр підприємств, які зазнали рейдерських атак, а також реєстр охоронних фірм, які брали участь у захопленні об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією сьогодні на нараді керівного складу МВС виступив заступник глави МВС України Володимир ЄВДОКИМОВ.

«Для ефективної роботи необхідно створити електронний реєстр підприємств, які зазнали рейдерських атак… Створити «чорний» реєстр охоронних фірм, які брали участь в захопленні підприємств… Це має бути один інформаційний масив, доступ до якого матимуть тільки працівники відповідних підрозділів», - сказав В.ЄВДОКИМОВ.

Також, за його словами, необхідно проаналізувати інформацію по кожному суду і кожному судді, рішення яких призвели до рейдерських захоплень об’єктів.

Водночас В.ЄВДОКИМОВ закликав колег зосередити увагу на окремих групах, які наймаються для силового захоплення об’єктів.

«Якщо перелічити, у нас в державі є 25 груп, які використовуються для захоплення об’єктів. Якщо їх відслідкувати, то можна попередити такі дії», - зазначив він.

Також заступник міністра поінформував, що міліцією було попереджено захоплення понад 70 об’єктів.

У свою чергу, заступник глави МВС, начальник департаменту громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО поінформував, що в цьому році до МВС надійшло 65 повідомлень про причетність охоронних фірм до рейдерських атак. У результаті перевірки інформація по 23 з них була підтверджена, і такі фірми були позбавлені ліцензій на право займатися охоронною діяльністю.

Аналізуючи ситуацію, яка склалася в Україні з силовим захопленням об’єктів господарювання, В.ЄВДОКИМОВ зазначив: «Щодня методи стають все більш зухвалими». При цьому, за його словами, використовується сила, технічні засоби, інформаційний простір, прогалини в законодавстві і політичний тиск.

На думку заступника міністра, для більш ефективного реагування і попередження проявів рейдерства МВС потрібно переглянути власні підходи, чітко перерозподіливши обов’язки між галузевими службами.