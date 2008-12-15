Україна ще не усвідомлює важливість відстоювання націнтересів у Криму

На цьому етапі Українська держава та суспільство ще не усвідомлюють повною мірою важливість відстоювання національних інтересів у контексті проблем Чорноморського флоту РФ та Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний редактор інтернет-проекту «ФЛОТ2017» Дмитро ТИМЧУК на засіданні круглого столу «Національна безпека крізь призму проблем Криму та Чорноморського флоту», яке відбулося сьогодні в Києві.

«Ставлення України та українців до проблеми Чорноморського флоту Росії та Криму загалом є показником того, наскільки держава виросла зовнішньополітично», - сказав експерт.

Він зазначив, що «саме питання базування ЧФ змусило українську владу усвідомити, що неможливо позиціонувати себе як незалежну державу і водночас не бути принциповим у відстоюванні своїх національних інтересів, хоч би як це комусь на міжнародній арені не подобалося».

Щодо двостороннього діалогу на тему проблеми Криму та Чорноморського флоту Д.ТИМЧУК сказав: «Хоч би якими зовнішньополітичними причинами не пояснювався перехід Москви від необґрунтованих претензій і звинувачень до більш зважених заяв щодо перспектив базування ЧФ у Криму після 2017 року – це безперечний прогрес. З приводу Криму Україна також почула офіційну заяву про відсутність територіальних претензій, що дає мотив сподіватися на конструктивний діалог з приводу Чорноморського флоту. Тобто доведено головне: ми все-таки можемо розмовляти без істерики і без агітпропу, розмовляти цивілізовано».

Експерт наголосив, що тема Криму та Чорноморського флоту зокрема стала лакмусовим папірцем, який показує негатив, який за всього небажання потрібно визнати. «А саме – ані Україна як держава, ані українське суспільство не тільки на цьому етапі не готові цілеспрямовано відстоювати національні інтереси в Криму, а й просто часто не усвідомлюють їх», - пояснив Д.ТИМЧУК.

Експерт сказав, що на одну «українську» новину або матеріал припадає три-чотири «російських». «У російських ЗМІ тема Чорноморського флоту та Криму висвітлюється набагато послідовніше та в набагато більшому обсязі», - сказав експерт.

Д.ТИМЧУК констатував, що відстоювання своїх інтересів у цих проблемах у Росії вважається необхідною умовою здійснення державної інформаційної політики. В Україні, на думку керівника інтернет-проекту «ФЛОТ2017», такого підходу немає.

Водночас експерт поділився ще одним спостереженням: українські ЗМІ подають аналіз проблеми найчастіше через заяви російських політиків і урядовців, оскільки саме російська сторона найчастіше «генерує» офіційні коментарі, що цікавлять мас-медіа.

«Офіційний Київ узяв за звичку лише відповідати на звинувачення, спочатку ставлячи себе в позицію того, хто обороняється, тобто вочевидь програшну», - сказав Д.ТИМЧУК.