Кримську владу навчатимуть, як запобігати конфліктам

Етнічним конфліктам у Криму можна запобігати на ранній стадії. Цього місцеву владу готові навчити Центр близькосхідних досліджень спільно з Румунським інститутом миру (PATRIR).

Центр близькосхідних досліджень вивчає питання, пов`язані з мусульманськими та іншими меншинами на території України. Досвід роботи центру з кримськими органами місцевого самоврядування засвідчив, що є прогалина у знаннях із запобігання конфліктам. Але є також зацікавленість набути такі знання, наголошує віце-президент центру Олександр Богомолов.

Тому вітчизняні дослідники розпочинають співпрацю з Румунським Інститутом Миру (PATRIR - The Peace Action, Training and Research Institute of Romania). «Плануємо разом з організацією, яка займається запобіганням конфліктам різного роду, насамперед міжетнічним, поєднати досвід дослідницький і освітній з навиками практичної допомоги, якими володіє PATRIR, аби зробити крок у напрямку запобігання конфліктам у Криму».

За словами Богомолова, спершу заплановані навчальні програми: як запобігати суперечкам у найбільш напруженому Сімферопольському, Бахчисарайському районах. Планують утворити мережу, члени якої завдяки Румунському Інституту Миру матимуть доступ до міжнародного досвіду, а також налагодити систему попередження конфліктів на ранній стадії на рівні територіальних громад.

Ольга Веснянка, Deutsche Welle