Результати показали, що сучасні Пікуріс пов'язані з тими, хто жив у Пуебло століття тому.

"Новаторський" аналіз ДНК невеликого племені пуебло в Нью-Мексико підтверджує те, що їхня усна традиція давно описує - що вони пов'язані з пращурами, які жили на їхній землі, а також із корінними народами, які жили за кілька сотень миль звідси в каньйоні Чако.

Як пише Live Science, нове дослідження є першим доказом ДНК того, що федерально визнане плем'я, відоме як Пікуріс Пуебло, має родові зв'язки з чакоанцями, похованими в Національному історичному парку культури Чако, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та місці, яке багато корінних народів Південного Заходу вважають священним.

"Ми завжди говорили, що у нас є цей глибокий зв'язок із каньйоном Чако. Він не тільки тече по наших венах, але тепер і через науку", - сказав співавтор дослідження Крейг Куанчелло, віце-губернатор Пікуріс Пуебло.

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Народи пуебло - що про них відомо

Пуебло Пікуріс, де живе плем'я, розташоване в горах Сангре-де-Крісто на півночі Нью-Мексико, приблизно за 100 кілометрів на північ від Санта-Фе. Історично це було одне з найбільш густонаселених пуебло, в якому близько 1600 року проживало понад 3000 членів племені. Але протягом десятиліть після контакту з європейцями в 1591 році смерть, хвороби та релігійні переслідування значно скоротили чисельність популяції Пікуріс. Нині чисельність племені становить лише 300 осіб.

Щоб дізнатися більше про свою генетичну спадщину, керівництво Пікуріс Пуебло зв'язалося з дослідниками у 2020 році.

У цьому дослідженні, результати якого було опубліковано в журналі Nature, вчені проаналізували давню ДНК 16 осіб, похованих у Пікуріс Пуебло, вік яких становить від 500 до 700 років, а також 13 геномів нинішніх зареєстрованих членів. Вони порівняли ці геноми з 590 стародавніми і сучасними геномами з Америки і Сибіру, оскільки перші американці перетнули сухопутний міст, що з'єднує Сибір з Аляскою під час останнього льодовикового періоду щонайменше 23 000 років тому.

Результати показали, що сучасні Пікуріс пов'язані з тими, хто жив у Пуебло століття тому. Аналіз також показав, що Пікуріс пов'язані з Anzick-1, дитиною, яка жила 13 000 років тому на території сучасної Монтани і була частиною групи корінних американців під назвою Кловіс.

Дослідження також виявило генетичний зв'язок між пікурісами і дев'ятьма особинами, похованими століття тому в Пуебло-Боніто в каньйоні Чако між 800 і 1130 роками. Співавтор дослідження Майк Адлер, доцент кафедри антропології в Південному методистському університеті, сказав:

"Ми були досить спантеличені, використовуючи ці дані, бо знали, наскільки вони суперечливі. Коли ми порушили це питання перед радою племені, відповідь була дуже простою: "Це не ваша справа. Це наша справа. Ви маєте використовувати ці дані, тому що це шлях до кращого розуміння нашого власного минулого".

Мерадет Сноу, доцент кафедри антропології в Університеті Монтани, яка не брала участі в дослідженні, зауважила, що нове дослідження "багато в чому новаторське".

"Той факт, що це справді було ініційовано пікуріс, - це дивовижно і справді цікаво. Однак вона наголосила, що цей тип партнерства може бути нецікавим іншим корінним народам. Західні науковці мають довгу історію вилучення решток пращурів предків корінних американців та проведення досліджень без дозволу племен. Я розумію, що в цьому регіоні безумовно будуть інші племена, які не займатимуться цим [типом аналізу ДНК]. І це абсолютно зрозуміло. Безумовно було багато випадків зловживання даними ДНК", - сказала вона.

Новини археології

Два 2300-літніх меча, виявлених у некрополі кельтського залізного віку у Франції, "мають мало аналогів у Європі", а один прикрашений крихітними свастиками. Обидва мечі були знайдені цілими в піхвах. В одного з мечів є багато прикрашені піхви з мідного сплаву, призначені для носіння на поясі. Кілька полірованих дорогоцінних каменів прикрашають краї піхов, і принаймні два з каменів мають візерунки свастики.

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