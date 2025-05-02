Питання в тому, чи заробить кожна з країн на видобутку корисних копалин у найближчі десятиліття.

Нова угода про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною дає переваги кожній зі сторін, однак питання в тому, чи принесе угода реальну економічну вигоду, пише The Washington Post.

"Нова угода, схоже, щось дає кожній стороні. Сполучені Штати отримують певну фінансову частку за свою постійну підтримку. А Україна отримує довгострокове економічне партнерство зі Сполученими Штатами, якого, як вона сподівається, буде достатньо для стримування майбутньої російської агресії", - зазначає видання.

Так, обидві країни матимуть рівний контроль над новим фондом для фінансування відновлення України. При цьому Україна збереже повну власність на свої корисні копалини і не буде зобов'язана відшкодовувати минулу американську військову допомогу.

Відео дня

При цьому США отримують права на ресурси потенційною вартістю в трильйони доларів, що допоможе компенсувати залежність Америки від Китаю в плані корисних копалин.

"Україна не отримала гарантій безпеки, яких вона домагалася. Але нова угода ясно дає зрозуміти Росії, що США прихильні до "довгострокового стратегічного союзу" між Вашингтоном і Києвом і "вільної, суверенної і процвітаючої України", пише The Post.

Однак головне питання в тому, чи принесе угода реальну економічну вигоду будь-якій зі сторін найближчим часом.

Як пише WP, однією з проблем є з'ясування того, де знаходяться корисні копалини України. Наявні карти показують, що значна кількість передбачуваних родовищ літію, титану, графіту та інших рідкісних металів України розташовані в районах, які зараз перебувають під контролем російських військових.

"Також неясно, чи можна видобувати ці мінерали досить недорого, щоб конкурувати з Китаєм... Новий видобуток вимагає тривалого часу, зазвичай понад десятиліття. Потрібні початкові дослідження, необхідно розчистити райони видобутку, а також побудувати нові дороги, мости та іншу інфраструктуру. Видобуток також вимагає значної кількості електроенергії, а постійні бомбардування Росії за останні два роки скоротили енергосистему України приблизно вдвічі", - пише видання.

Угода про надра

Напередодні США та Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Від української сторони підписантом була перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко. З боку Штатів - міністр фінансів Скотт Бессент.

Водночас, зазначає Reuters, США та Україна можуть чекати десятиліття або більше, щоб отримати фінансову вигоду від угоди про надра. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень розмивають перспективи розробки родовищ.

Вас також можуть зацікавити новини: