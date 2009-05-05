9 травня моряки України і Росії пройдуть пліч-о-пліч у Севастополі

Українські та російські моряки, святкуючи 64-ту річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, пройдуть у єдиному парадному строю 9 травня в Севастополі.

Про це повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони України.

Парад переможців відбудеться на площі Нахімова. "Разом з українськими військовими моряками урочистим маршем вулицями міста пройдуть парадні розрахунки Чорноморського флоту Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Увечері 9 травня на честь Дня Перемоги буде проведено святковий салют.

За даними голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА, на сьогодні в Севастополі проживають 4100 безпосередніх учасників бойових дій і 26 тисяч учасників Великої Вітчизняної війни.