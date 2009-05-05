Кабмін хоче віддати кримським татарам землі Міноборони та МінАПК

Міністерсто охорони навколишнього природного середовища України пропонує вилучити для потреб кримськотатарського населення земельні ділянки у Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики та Української академії аграрних наук.

«Підготовлено проект розпорядження Кабміну щодо можливості вилучення земельних ділянок у цих структур», - йдеться у повідомленні Мінприроди

Також підготовлено проект розпорядження уряду про надання дозволу на прийняття рішень щодо вилучення, передачі у власність та оренду зі зміною цільового призначення земельних лісових ділянок орієнтовною площею 27 га на території Ізобільненської сільської ради.