У Криму зафіксовано найвищу інфляцію в травні

Найвищу інфляцію в травні проти квітня зафіксовано в Севастополі – 1,4%, Автономній Республіці Крим – 1,1% і Одеській області – 1,1%, у Вінницькій обл. була дефляція – 0,2%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, з початку року (травень 2009 року проти грудня 2008 року) споживчі ціни найбільше зросли в АР Крим – 8,9%, Одеській області – 8,7%, Севастополі й Донецькій області – 8,6%. Найменше ціни зросли в Київській – 5,7% і Волинській – 5,5% областях.

Лідерами зростання цін на продукти харчування й безалкогольні напої в травні стали Севастополь – 1,6% (із початку року зростання 9,8%), АР Крим – 1% (9,5%) і Одеська область – 0,8% (9,2%). У семи областях України (Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Харківській, Хмельницькій) у травні проти квітня зафіксовано зниження цін на продукти харчування в середньому на 0,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби найбільше подорожчали в Тернопільській та Чернівецькій областях – 6,6% (16,5%) і 6,3% (13,4%) відповідно, а також у Севастополі – 6,1% (18,3%), найменше в Донецькій – 1,3% (12,8%) і Вінницькій – 1,1% (12,8%) областях.

Ціни на одяг і взуття в травні найбільше зросли в Київській та Рівненській областях – 0,7% (зростання 5% і 3,7%). В АР Крим, Вінницькій і Херсонській областях у травні проти квітня ціни на одяг і взуття знизилася в середньому на 0,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в травні ц.р. до квітня найбільше подорожчали в АР Крим – 2,2% (4,9%) і Полтавській області – 1,6% (4,8%). При цьому в десяти областях України в травні проти квітня спостерігалося зниження цін у середньому на 0,2%.

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в травні ц.р. до квітня найбільше зросли у Волинській – 1,1% (11,6%) і Львівській – 0,8% (10,5%) областях, при цьому в шести областях України ціни знизилися в середньому на 0,3%.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в травні стали Одеська – 4,2% (26,5%) і Донецька – 2,4% (23,9%) області. У семи областях країни спостерігалося зниження цін у середньому на 0,6%, найбільше в Сумській області – на 2,2% (із початку року зросли на 15,1%).

Ціни в транспорті в травні проти квітня найбільше зросли в Харківській – 3,6% (22,1%), Донецькій – 2,7% (13%) і Кіровоградській – 2,3% (10,4%) областях, найменше в Івано-Франківській – 0,2% (із початку року зросли на 8,7%), Львівській – 0,3% (зросли на 8,1%) і Рівненській – 0,3% (зросли на 8,9%).

Ціни на послуги зв`язку в травні проти квітня зросли в основному в Києві – 2,6% (3,5%), Дніпропетровській – 2,5% (3,1%) і Одеській – 2,3% (3,6%) областях, найменше в Севастополі – 0,9% (2,9%).

Ціни у сфері відпочинку й культури найбільше зросли в Тернопільській області – 1,4% (7,4%). Водночас у 15 областях України в травні проти квітня зафіксовано зниження цін у даній сфері.

Вартість освіти в травні до квітня збільшилася в основному в Дніпропетровській – 0,5% (1,2%) і Харківській – 0,6% (1,1%) областях, у Черкаській знизилася на 0,1% (із початку року зросла на 3,4%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні до квітня найбільше зросла у Волинській області – 1,2% (7%) і АР Крим – 1,8% (6,6%). У ресторанах і готелях Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей ціни в травні проти квітня знизилися на 0,9%, 0,2% і 0,3% відповідно.