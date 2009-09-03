Ряд депутатів Верховної Ради Криму ініціюють відставку спікера Анатолія ГРИЦЕНКА і Ради міністрів автономії.

«Якщо в грудні (2008 року) сил не було, то збір підписів нічим і не закінчився. Якщо сьогодні ми замахнулися, значить, ми битимемо. Всім ясно, що владу треба змінювати, тому що зарвалися», –заявив на прес-конференції в Сімферополі член президії парламенту автономії Владимир КЛИЧНИКОВ (партія «Союз»).

За його даними, 38 кримських парламентаріїв поставили підписи під вимогою до ГРИЦЕНКА скликати позачергову сесію. Серед питань, зокрема, зазначені звіт уряду республіки про виконану роботу, вираження недовір`я і дострокове звільнення з посади голови Верховної Ради Криму.

ГРИЦЕНКА і його соратників з Радміну опоненти звинуватили в «абсолютизації владі» в автономії, у відсутності реальної антикризової програми, «дерибані» землі тощо. «Вони прийшли на посади, з якими, на жаль, не справилися. Нічого страшного. Хлопці, посуньтеся!», – сказав кримський депутат Олександр СВИСТУНОВ (лідер «Російського блоку», представник фракції Блоку «За Януковича!»).

Зі свого боку, заступник голови Радміну, депутат від Партії регіонів Микола КОЛІСНИЧЕНКО заявив журналістам, що супротивники спікера «займаються путчами». Він висловив намір звернутися до кримської організації Партії регіонів з проханням дати «жорстку оцінку» діям, у першу чергу, першого віце-спікера автономії Сергія ЦЕКОВА (лідер Російської громади Криму і одночасно один із трьох перших заступників голови кримської організації ПР).

Член президії парламенту Григорій ІОФФЕ (член Партії регіонів, представник Блоку «За Януковича!») заявив журналістам, що згідно з висновком юридичного управління ВР Криму «додані проекти документів внесено з порушенням статті 14 регламенту, додано не всі заяви, правові підстави для скликання позачергової сесії відсутні». За його словами, висновки юристів подано на розгляд ГРИЦЕНКУ.

ІОФФЕ також повідомив про існування двох списків – в одному 34 депутатських підписи (мінімальна кількість, необхідна для скликання сесії), в іншому – 38. За словами ІОФФЕ, після появи першого списку надійшла заява від керівника фракції «Комуністи», члена президії ВР Криму Вячеслава ЗАХАРОВА про відкликання підписів – його і ще 5 депутатів-комуністів. Потім, зазначив ІОФФЕ, виник список із 38 підписами, де підписи депутатів-комуністів були.

Разом з тим, за його словами, «як тільки буде дотримано всі вимоги чинного законодавства і положення регламенту, негайно позачергову сесію Верховної Ради Криму буде скликано».

КЛИЧНИКОВ, зі свого боку, зазначив, що регламент ніхто не порушував, а підписи після складання першого списку відкликали не тільки комуністи, але й всі депутати, і перший документ було дезавуйовано. «Прибігла частина наших депутатів, зажадали, щоб ми додатково включили їх до списку. Ми пішли назустріч їм. Ряд наших колег правильно сказали: ви поставили 34 (підписи) - по мінімуму, щоб інших не світити. А раптом хоч би одного ”виб`ють” якимсь чином, тому давайте ми поставимо свої підписи, щоб був запас», - сказав парламентарій.

КЛИЧНИКОВ повідомив, що документ в середу передали ГРИЦЕНКУ. Згідно з регламентом, не пізніше, ніж за два дні (тобто у п`ятницю), спікер має визначитися з датою призначення сесії. Засідання ВР Криму має бути призначене не пізніше ніж 12 вересня.

Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

Голова ВР Криму ГРИЦЕНКО є членом Партії регіонів.