Експерти розглядають екобезпеку перебування ЧФ у Криму

Питання екологічної безпеки перебування Чорноморського флоту Росії на території України розглядають у Севастополі експерти двох країн.

15-16 грудня у місті проходить засідання робочої групи з питань екобезпеки і охорони довкілля Підкомісії з питань перебування ЧФ РФ на українській території, передає УНІАН.

«Головне, що ми змогли прибрати політичну складову при розгляді такого важливого для обох держав питання, яким є питання забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля», - повідомив журналістам заступник керівника Підкомісії з української сторони, посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ.

«Питань у нас багато, але, повірте, всі вони можуть бути вирішені. Але питань залишається дуже багато, і в більшості своїй - організаційного характеру. Сьогодні ми ще раз зафіксували позитивну динаміку при розгляді цих питань. В принципі сьогодні, сьогодні розмова була однією мовою, це мова професіоналів», - сказав український дипломат.

«Нинішнє засідання, і взагалі засідання робочої групи з екології останніми роками, на мою думку, проходять завжди досить успішно. Особисто я пов`язую це з тим, що екологічна тема, дійсно, повинна бути осторонь від політики, і ми, здається, поступово досягаємо цієї мети», - заявив посол з особливих доручень МЗС Росії Олександр БАВИКІН.

«На сьогоднішньому засіданні відзначався прогрес у багатьох конкретних питаннях, і підкреслювалося, що служби флоту і служби екологічного захисту і охорони України досить добре взаємодіють», - сказав він.

За словами російського дипломата, залишаються питання організаційного плану, питання обміну інформацією, оперативності такого обміну. «Все це приймається до уваги, і є домовленість про те, що ця співпраця далі удосконалюватиметься», - додав посол.

До порядку денного засіданні внесені такі питання, як: дотримання вимог природоохоронного законодавства України військовими формуваннями, суднами, підприємствами, організаціями і установами ЧФ РФ в місцях його базування на території України і виконання розпоряджень про усунення порушень природоохоронного законодавства України за січень-грудень 2009 року; розгляд результатів взаємозвірки щодо отримання флоту РФ дозвільних документів у сфері довкілля, а також виконання російською стороною зобов`язань відповідно до пункту 1 статті 2 «Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ з питань забезпечення екологічної безпеки і екологічного контролю в місцях базування ЧФ РФ на території України».