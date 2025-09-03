У рамках Defence City виробники ОПК, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави, звільняються від податків на 10 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City. Як зазначає Міністерство оборони України, законом передбачено реалізацію ініціативи Defence City - спеціального правового режиму для виробників зброї, що надає низку пільг.

А саме йдеться про:

звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);

звільнення від екологічного податку;

спрощення митних процедур;

спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;

особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

"Виробники ОПК, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City", - наголошують в оборонному відомстві.

Що відомо про ці законопроєкти

Як повідомляв УНІАН, у червні у Верховній Раді було зареєстровано розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City, який звільняє українських виробників зброї від податків на 10 років.

Коментуючи законопроєкт нардеп Давид Арахамія (фракція "Слуга народу") - член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заявив, що понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні.

Він зазначив, що Україна має унікальні розробки і західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. Можливості вітчизняних підприємств ОПК потрібно використовувати та масштабувати і для цього було розроблено відповідний пакет законопроєктів, який передбачає, зокрема: створення переліку підприємств-резидентів Defence City; захист інформації про виробників зброї; податкові пільги до 1 січня 2036 року тощо.

Крім того, зазначив нардеп, зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація та пільги для працівників на релокованих підприємствах.

21 серпня народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City. Таким чином депутати підтримали вітчизняних виробників зброї.

За його словами, було ухвалено два законопроєкти стосовно внесення змін до Податкового кодексу та Митного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Він озвучив ключові положення:

запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС);

замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони;

чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон "Про нацбезпеку України";

частка кваліфікованого доходу резидента - від 75% (для літакобудування - від 50%).

За інформацією Гетманцева, влада підтримуватиме резидентів в рамках прийнятих законів шляхом:

податкових пільг (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);

спрощення митних процедур;

спрощення експортного контролю товарів військового призначення;

встановленням НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримкою релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

