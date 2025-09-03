Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 4 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабилася позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,37/41,40 грн/дол., а євро - 48,24/48,27 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 вересня подорожчав на 10 копійок, порівняно з учорашнім показником, і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 48,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41 гривня, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара 3 вересня становить 41,35 гривні, а продати американську валюту можна за курсом 41,27 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,30 гривні, а курс продажу європейської валюти - 48,13 гривні.

