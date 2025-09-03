Найбільше постраждало узбережжя Краснодарського краю РФ, під загрозою - Крим.

У Чорному морі, на території підконтрольній Росії, знов стався масштабний розлив нафтопродуктів. Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив "РБК-Україна", що на великій площі розлито нафту або нафтопродукти невстановленого походження.

За його словами, інцидент, імовірно, стався у східній частині Чорного моря, поблизу східного узбережжя, і міг бути спричинений одним із суден, що перебувають під контролем РФ. Водночас він закликав відвідувачів цього регіону "не курити у воді".

Про розлив нафтопродуктів раніше повідомили росЗМІ. За їхніми даними, виток стався 29 серпня в порту Новоросійськ, на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, під час вантажних операцій із танкером. Спочатку повідомлялося про забруднення площею кілька десятків квадратних кілометрів.

Втім, масштаби аварії виявилися значно більшими. ЗМІ писали, що в море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів, а пляма площею близько 350 квадратних кілометрів дрейфувала в напрямку окупованого Криму.

За останніми даними, основна частина розливу локалізується біля узбережжя російської Анапи та рухається у бік АРК, проходячи південніше Керченської протоки. Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив, що найбільше забруднення досягло узбережжя Краснодарського краю РФ. Пляма простяглася на 100 км від Новоросійська до Таманського півострова й охоплює близько 211 квадратних кілометрів.

Окрім цього, окрема "пляма" площею 14 квадратних кілометрів відділилася від основної й також рухається в бік тимчасово окупованого півострова.

Аварія танкерів "Волгонефть" у Чорному морі - що відомо

Як писав УНІАН, у грудні 2024 року під час шторму у Керченській протоці сталася аварія двох російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які перевозили нафтопродукти. Одне з суден розкололося та потонуло.

За різними оцінками, в море потрапило від 2,4 до 8 тисяч тонн пального, що спричинило масштабну екологічну катастрофу. Спершу нафтові викиди досягли берегів Росії, а згодом поширилися на окуповані території українського Криму, а також дісталися Одещини.

