Українцям виплатили рекордну суму 'Національного кешбеку': скільки витратила держава

Українці в липні придбали вітчизняних товарів на 5,07 млрд грн.

За липень держава виплатила громадянам понад півмільярда гривень в рамках програми "Національний кешбек" – це стало рекордною сумою за місяць від старту програми.

Як повідомили у Міністерстві економіки, в межах програми "Національний кешбек" українці в липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн.

"Це понад 66% від загальної суми, яку вони витратили у вересні-грудні минулого року. Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживча поведінка громадян на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Водночас програма підтримує легальний бізнес: вона працює виключно в безготівковій формі, що сприяє детінізації економіки", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Програма "Національний кешбек" стартувала у жовтні 2024 року. З моменту запуску програми її учасники вже отримали близько 4 млрд грн національного кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

У міністерстві нагадали, що кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.

Перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія".

Понад половину коштів, виплачених за програмою "Національний кешбек", українці витрачали на комунальні послуги, свідчила статистика у лютому 2025 року. Далі в рейтингу витрат знаходилися мобільний зв’язок, заклади харчування, ліки, комп’ютерні мережі та інформаційні послуги та благодійність.

Програма нацкешбеку зазнавала критики з боку як експертів, так і депутатів. Зокрема, нардеп Данило Гетманцев зазначав, що це програма з сумнівною ефективністю та результативністю, на яку витрачаються значні кошти, а Ярослав Железняк називав програму серед тих, які слід першочергово скасувати.

