Галина Янченко не виключає, що друге читання відповідного законопроєкту відбудеться у жовтні.

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про бронювання працівників оборонних підприємств на 45 днів. Це рішення дозволить українцям пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в "Резерві+" та працевлаштуватися на оборонні заводи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказала народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Галина Янченко.

Відповідаючи на запитання щодо ухваленого в першому читанні проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану (№13335), вона зауважила, що на нього "вже тривалий час очікують всі виробники українського озброєння, а це більше, ніж 1,5 тисячі компаній, які на сьогоднішній день забезпечують майже половину всієї зброї, яка знаходиться в руках у наших захисників і захисниць".

Янченко пояснила, що цей законопроєкт дозволяє тимчасово - на 45 днів - бронювати нових працівників оборонних заводів для того, щоб вони "могли нормально пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в "Резерві+" і, відповідно, працевлаштуватися на оборонні заводи".

"На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли працівники не встигають оновити дані, і їх просто, вибачте, загрібають ТЦК. У результаті, замість того, щоб висококласні інженери виготовляли і винаходили нові зразки озброєння, їх просто відправляють фактично в окопи низькокваліфікованими штурмовиками", - сказала депутат.

Вона висловила сподівання, що в цілому цей законопроєкт буде проголосовано вже у жовтні. За словами Янченко, документ дасть оборонним підприємствам працівників, яких зараз критично бракує, а українським захисникам - більше зброї.

"І звичайно, що більше податків, більше надходжень для нашої економіки", - зауважила парламентар.

Депутат також розповіла, що задля уникнення зловживань, в законопроєкті вже закладено, зокрема те, що одну людину на таке тимчасове бронювання підприємство може подати лише раз на рік, а "стрибати з підприємства на підприємство для того, щоб просто забезпечити таке тимчасове бронювання, люди не зможуть".

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України заявили, що критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через "Дію".

У міністерстві нагадали, що раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Зазначається, що це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони.

