Штрафи сягатимуть 17 тисяч гривень.

Верховна Рада України проголосувала за закон щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, яким серед іншого передбачено покарання для чиновників за прояв неповаги до українського парламенту.

За ухвалення в цілому законопроєкту з реєстраційним номером 11387 проголосувало 229 народних депутати України.

Ним, зокрема, передбачено, що неявка посадовця, зокрема, міністрів, керівників правоохоронних структур, без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради України згідно з процедурним рішенням, тягне штраф від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 13600 до 17000 гривень. Нерідко парламент голосує за запрошення міністра чи іншого посадовця до сесійної зали ВР, але він не приходить.

Відео дня

Протоколи про правопорушення складатимуть уповноважені представники Апарату Верховної Ради.

Ця норма не стосується президента України та суддів.

Також передбачено покарання за неявку на засідання комітетів Ради та парламентських тимчасових слідчих комісій,

"В ньому прийняті мої правки, які встановлюють адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин", - написав в Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

Робота Верховної Ради

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію ринку криптовалюти в Україні та визначення правил її оподаткування.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за прийняття у першому читанні проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" (10225-д) проголосували 246 народних депутатів.

Железняк повідомив, що податки на дохід від криптовалют будуть загальними і складатимуть 23% з прибутку (ПДФО і військовий збір).

Вас також можуть зацікавити новини: