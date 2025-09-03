Простори космосу вже борознять телефон Nokia, вежа Саурона, паровозик Томас і вилочний навантажувач.

Свіжий апдейт Voyagers для No Man's Sky дав те, про що ком'юніті мріяло роками - кастомізацію космічних кораблів.

Тепер у грі можна повністю з нуля проєктувати шатл, через що проєкт раптово отримав друге життя. У Steam фіксують рекордний онлайн з часів релізу.

Гравці тут же показали, на що здатні їхня фантазія і редактор. Один користувач побудував літаючий замок, інший зробив вежу з Оком Саурона, що ширяє над космосом.

Є й куди більш абсурдні знахідки. Наприклад, міжзоряний навантажувач з варп-двигуном. Або справжній вітрильник 18 століття, відправлений борознити галактику.

Фаворитом у фанатів стала стара добра цеглина Nokia 3310, перетворена на космічний корабель. А ще хтось перезібрав Slave I із "Зоряних воєн" і навіть побудував хутра за мотивами Armored Core, величезного гіганта на ім'я Fire Giant. Ну і хтось зробив паровозика Томаса, але це вже класика.

