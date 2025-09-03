За словами дослідників, манікюр з використанням гель-лаку може бути небезпечним.

В Європі під заборону потрапив ключовий інгредієнт у гелевих лаках, завдяки якому покриття на нігтях швидко твердіє, - дослідники кажуть, що речовина викликає безпліддя. Ситуація, скоріш за все, вплине й на український ринок.

Як пише The Independent, більшість європейських країн з 1 вересня заборонили використання у косметиці речовини триметилбензоїл дифенілфосфін оксид (TPO), яку визнали потенційно токсичною для людини.

Суть у тому, що TPO застосовують у гелевих лаках як фотоініціатор, який дозволяє покриттю швидше тверднути під дією ультрафіолетового випромінювання та довше зберігати колір. Однак низка досліджень на тваринах показала, що речовина може спричиняти довгострокові проблеми з фертильністю (репродуктивною здатністю).

Тобто, дослідники припускають, що "інгредієнт" викликає безпліддя. Саме з цих міркувань ЄС ухвалив рішення про заборону на нього - принаймні доти, доки не буде завершено подальші дослідження.

Тепер у всіх 27 країнах-членах ЄС, а також у державах, що дотримуються європейських стандартів, наприклад, Норвегія, Швейцарія, салони манікюру мають вилучити з обігу гелеві лаки з TPO і безпечно утилізувати залишки. Виробники ж зобов’язані змінити формулу продукції, зробивши її безпечною. Ймовірно, ці зміни торкнуться й України.

Водночас, за даними видання, в Америці застосування TPO досі не врегульовано на законодавчому рівні - як і багато інших харчових добавок та хімічних інгредієнтів, які вже заборонені в Європі. Однак заборона може вплинути й на американську індустрію краси.

"Якщо компанії закуповують товари в Європі або стикаються з перебоями постачання, їм доведеться пристосовуватися. Ті виробники, які реформулюють свої продукти для ринку ЄС, цілком можуть запровадити ті самі зміни й у США, щоб уникнути подвійних стандартів. Крім того, крок Європи може підштовхнути американських регуляторів або владу окремих штатів до аналогічних дій", - пише ЗМІ.

Представниця британської галузевої асоціації CPTA Франческа Раполла пояснила виданню Scratch, що в окремих випадках компанії можуть домогтися винятків з правил ЄС, довівши, що ризики можна звести нанівець. Але у випадку з TPO цього не сталося.

"Індустрія не змогла, та й не могла довести безпечність подальшого використання цієї речовини у засобах для нігтів, головним чином через те, що немає альтернатив, які б могли повністю її замінити", - сказала вона.

Втім, у сфері манікюрних послуг звучить і критика.

"Заборона TPO в УФ-гелях не має науково обґрунтованої оцінки ризиків", – заявив у відкритому листі каліфорнійський науковий консультант Даг Шун.

Небезпека інших продуктів для здоров'я

