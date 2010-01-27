У Тимошенко хочуть скасувати маркування позначкою «без ГМО»

Кабінет міністрів України пропонує на законодавчому рівні скасувати обов`язкову норму маркування товарів позначкою "без ГМО" - без генетично модифікованих організмів.

Законопроект було схвалено в середу на засіданні уряду, передає УНІАН.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, норма себе не виправдала, а лише додала складнощів виробникам продуктів харчування.

“Як показала практика, запровадження такого маркування призводить до невиправданої втрати часу й коштів суб`єктів господарювання, що пов`язано з перемаркуванням продукції, що знаходиться в торгових мережах. Це пов`язано з виробництвом нових етикеток і проведенням лабораторних досліджень навіть тих харчових продуктів, у яких ГМО на сьогоднішній день не може бути в принципі - сіль та інші продукти, в яких відсутній білок”, - сказав ДАНИЛИШИН.

Крім того, міністр підкреслив, що маркування “без ГМО” не відповідає світовим стандартам.

“Тому зараз ми пропонуємо скасувати обов`язкове маркування позначкою “без ГМО”, і передбачаємо встановлення маркування лише тієї продукції, що містить лише зареєстровані в Україні генетично модифіковані організми або складові якої були виготовлені з продукції, що містить ГМО”, - сказав ДАНИЛИШИН.

17 грудня 2009 року Верховна Рада прийняла закон про обов`язковість інформування громадян про наявність у харчових продуктах ГМО.

Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону й відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обороті в Україні, етикетуються державною мовою й містять у доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих організмів, що відображається на етикетці написом "з ГМО" або "без ГМО".