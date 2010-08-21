Дії Януковича спрямовані на захист власних інтересів - 48% українців

48,4% українців дотримується думки, що дії президента Віктора ЯНУКОВИЧА у першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова.

32,8% вважають, що дії ЯНУКОВИЧА насамперед спрямовані на захист національних інтересів.

У травні співвідношення показників становило відповідно 30,1% і 49,9%.

Порівняно з травнем істотно знизився рівень підтримки дій органів влади і вищих посадових осіб держави.

Так, частка респондентів, які повністю підтримують діяльність президента України, знизилася з 39,7% у травні до 22,5% у серпні. Частка тих, хто повністю підтримує діяльність уряду - з 26,7% до 14,3%. А частка тих, хто повністю підтримує діяльність Верховної Ради - з 19,3% до 10,9%.

Рівень повної підтримки дій прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА за вказаний період знизився з 31,7% до 16,9%, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА - з 15,1% до 9,9%, віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА - з 27,8% і 20,6%.

Підтримка опозиційних політиків фактично не змінилася і залишилася на низькому рівні. Повністю підтримували діяльність Юлії ТИМОШЕНКО у травні 10,6% респондентів, у серпні - 10,5%, Арсенія ЯЦЕНЮКА - відповідно 8,8% і 7,8%, Віктора ЮЩЕНКА - відповідно 3,4% і 2,7%.

Більше 50% українців вважають, що ситуація в державі розвивається у неправильному напрямку.

У першій половині 2010 року, після президентських виборів, в Україні спостерігалося істотне зростання соціальних очікувань, пов’язаних зі зміною влади. Зокрема, це знайшло прояв у зростанні частки тих, хто вважав, що «події в Україні розвиваються в правильному напрямі» (до 42,7% у травні 2010 року, тоді як 32,6% вважали, що події розвиваються в неправильному напрямі).

Однак протягом останніх двох місяців рівень оптимізму в суспільстві істотно знизився, відзначають експерти. Лише 25,6% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі і 50,4% - що в неправильному.

Водночас, порівняно з травнем, менше стало тих, хто вважає, що нова влада виправдала їхні сподівання (у травні таких було 24,8%, у серпні - 16,2%), а частка тих, хто вважає, що нинішня влада краща, ніж колишня, зменшилася з 49,2% до 33,6%.

В опитуванні, яке проводилось 10-15 серпня, взяли участь 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Опитування проводилось у 75 міських та 54 сільських поселень. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.