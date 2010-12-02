Створення СП з "Газпромом" є згубним проектом для України - експерт

Створення «Газпромом» і «Нафтогазом» двох спільних підприємств для видобутку газу в Україні та розробки родовища на шельфі Чорного моря для російської сторони є вигідними проектами, а для України - згубними, заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ в коментарі УНІАН.

«Для українського народу їхні наслідки будуть набагато гірші, ніж сумнозвісні газові контракти від 19 січня 2009 року разом з харківськими угодами і проблемами «РосУкрЕнерго». В результаті створення таких СП енергетична, а відтак, національна безпека нашої держави послабиться на користь Росії», - зазначив СОКОЛОВСЬКИЙ.

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» створять два СП із видобутку з вугільних пластів на території України й з розробки родовища площі Паласу. Така домовленість була досягнута на зустрічі голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА 1 грудня в Москві.

За словами СОКОЛОВСЬКОГО, якщо домовленності будуть зреалізовані, то вперше іноземна компанія буде допущена до освоєння національних природних ресурсів України.

«Такого ще не було за всі роки незалежності. Попередні президенти й уряди не допускали іноземців в освоєння стратегічних природних запасів, які за Конституцією належать народу, а не окремим, навіть дуже високопоставленим тимчасовим можновладцям. Таке практикують, як правило, маріонеткові уряди, наприклад в Африці. Але не в цивілізованій Європі», - зазначив експерт.

«Москва вже тепер домінує над процесом, навіть за формальними ознаками. Це видно хоча б по тому, що 1 грудня цого року з офіційним представником України - міністром палива та енергетики - переговори щодо СП вів не російський міністр, а керівник компанії, який не має державного статусу. Вочевидь, таким чином Москва принижує міністра суверенної держави, з одного боку, а з іншого - уникає державної відповідальності за майбутні наслідки», - підкреслив СОКОЛОВСЬКИЙ.

На його переконання, що для видобутку в Україні шахтного метану і для з освоєння структури Паласу на українському шельфі Чорного моря СП з іноземцями не потрібно.

«Наша видобувна галузь, в разі її грамотного реформування і використання національного наукового та виробничого потенціалу, спроможна реалізувати такі проекти самостійно, із залученням на прийнятних умовах дешевих кредитів і новітніх технологій. Але влада, замість того, щоб цим займатися, пішла іншим шляхом - роздавати народні багатства. Таким чином, влада в Україні показала свою безвідповідальність перед українським народом і неспроможність виконувати свої функції», - заявив СОКОЛОВСЬКИЙ.