ДАІ відкрила полювання на автівки з брудними номерами в Криму
12:11, 13 березня 2012Крым
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Зловлять - штраф
Кримська Державтоінспекція почала комплекс заходів щодо виявлення автомобілів, які використовуються без державних номерних знаків або з чужими номерами.
Також вона "ловитиме" машини з номерами, які встановлені в не призначених для цього місцях, або з брудними, або з перевернутими, або з закритими іншими предметами - що не дозволяє чітко визначити символи, повідомила прес-служба ДАІ Криму.
"За такі порушення водій може бути оштрафований, а автомобіль буде поставлено на штрафплощадку. При повторному порушенні передбачено оплатне вилучення транспортного засобу", - говориться в прес-релізі.
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