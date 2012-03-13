ДАІ відкрила полювання на автівки з брудними номерами в Криму

Кримська Державтоінспекція почала комплекс заходів щодо виявлення автомобілів, які використовуються без державних номерних знаків або з чужими номерами.

Також вона "ловитиме" машини з номерами, які встановлені в не призначених для цього місцях, або з брудними, або з перевернутими, або з закритими іншими предметами - що не дозволяє чітко визначити символи, повідомила прес-служба ДАІ Криму.

"За такі порушення водій може бути оштрафований, а автомобіль буде поставлено на штрафплощадку. При повторному порушенні передбачено оплатне вилучення транспортного засобу", - говориться в прес-релізі.