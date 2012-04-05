55% української молоді щодня користуються соцмережами

Майже 70% української молоді віддають перевагу Інтернету як джерелу інформації, а 55% - щодня користуються соціальними мережами, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в березні 2012 року Інститутом Горшеніна.

Віддають перевагу телебаченню як джерелу інформації - 62,5%, бесідам із людьми - 23,6%, друкованим ЗМІ - 13,8%, а радіо - 6,3% опитаних.

Більшість української молоді - 70,7% - користуються Інтернетом щодня. Кожен п`ятий опитаний - 20,4% - користується Інтернетом кілька разів на тиждень, 4,3% - кілька разів на місяць, не менше одного разу на півріччя – 1,2% респондентів. Не користуються Інтернетом 2,8% молодих людей.

Більшій частині молодих людей України - 64,2% - Інтернет необхідний для пошуку будь-якого роду інформації. Для роботи, навчання він потрібний 61,1%, для спілкування з іншими користувачами в чатах, на форумах, в соціальних мережах - 45,9%, для того, щоб стежити за новинами, подіями в світі та в країні - 44,8% респондентам. Вважають за краще слухати музику, дивитися фільми, читати книги в Інтернеті - 39,9%, користуватися електронною поштою - 31,2%, грати в ігри - 25,9%, спілкуватися з родичами - 24,1%, шукати нових друзів, людей зі схожими інтересами - 21,1% молодих людей.

Більше половини молодих українців - 55,1% - щодня користуються соціальними мережами. Більш як чверть (26,9%) робить це кілька разів на тиждень, 8,1% - кілька разів на місяць, 1,8% - не менше одного разу на півріччя. Не користуються соціальними мережами 7,0% респондентів.

Більшість молодих українців - 71,6% - не мислять свого життя без мобільного телефону. При цьому більш як чверть - 26,6% - заявляють, що могли б без нього прожити. Велика частина молоді - 62,3% - не уявляють, як прожити без Інтернету, при цьому близько третини опитаних - 34,9% - заявили, що могли б без нього обійтися. Більше половини респондентів - 54,0% - точно могли б обійтися без спілкування в соціальних мережах. Не представляють свого життя без такого спілкування 41,6% молоді.

Більшість молодих людей України - 76,9% - зазвичай проводять вільний час, зустрічаючись з друзями. Грають в комп`ютерні ігри, проводять час в Інтернеті - 41,7%, слухають музику, радіо - 38,7%, займаються домашніми справами - 37,7%, гуляють на свіжому повітрі - 34,2%, дивляться телевізор вдома - 31,1%, займаються спортом - 29,7%, відвідують кафе, бари, ресторани - 23,1%.

Дослідження «Молодь України» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» з 1 по 19 березня. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах із населенням більш як 100 тисяч чоловік, які розташовані в 24 областях України і АР Крим та репрезентують населення країни віком від 16-21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.