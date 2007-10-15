До Севастополя повернулися понад 5 тисяч репатріантів

Севастополь. 15 жовтня. УНІАН. До Севастополя починаючи з 1991 року повернулося понад 5 тисяч репатріантів, а в найближчі 5 років, очікується повернення ще 2,5 тис. кримських татар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації з посиланням на дані, наведені під час засідання колегії міськдержадміністрації, де проаналізовано хід виконання державної програми розселення і облаштування депортованих громадян (програма розрахована до 2010 року - УНІАН). При цьому більшість представників депортованих народів, що повернулися у місто, мешкають у сільській зоні.

Як додали у міськдержадміністрації, поточного року згідно з програмою Севастополю з держбюджету заплановано виділити 2 млн. 400 тис. грн. (у 2006 році на реалізацію програми Севастополю було виділено 2 млн. 600 тис. грн.), однак на сьогодні профінансовано поки що 1,5 млн.грн.

Як також повідомили у міськдержадміністрації, за останні 16 років в приміській і сільській зонах Севастополя депортованим громадянам було виділено 1150 земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. Водночас, як зазначалося на колегії, питання виділення земельних ділянок репатріантам залишається одним з найбільш гострих, „особливо враховуючи той факт, що з 1994 року у межах міста ділянки під індивідуальну забудову не виділялися; сьогодні у відділі внутрішньої політики (міськдержадміністрації - УНІАН) знаходяться понад 500 заяв від депортованих громадян на отримання земельних ділянок в межах міста”.

Як повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, „на даний момент 150 громадян із числа кримських татар стоять у міській черзі (на отримання житла - УНІАН), і це питання повинне, в принципі, вирішитися будівництвом багатоквартирного будинку, який дозволить їм усім отримати житло. А ті пропозиції, з якими вони виступали щодо отримання земельних ділянок, там, з різних причин, в одному випадку немає землі, де вони просять, в іншому випадку, - земля, яку вони просять, має інше цільове призначення”. В підсумку, як додав перший заступник голови виконавчої влади міста, „є домовленість, що буде збудовано за рахунок державного бюджету багатоповерховий житловий будинок, який в принципі цю проблему зніме”.