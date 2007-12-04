Що чекає Крим через глобальне потепління?

У найближчі десятиліття в результаті глобального потепління вчені передрікають для України нашестя богомолів на столицю, зникнення вовків з лісів, а також часті урагани і тайфуни, повідомляє газета "Сегодня".

Про це стало відомо з обнародуваної доповіді експертів-екологів ООН.

Також, за даними ООН, через глобальне потепління до 2020 року біля 250 мільйонів африканців страждатимуть від браку води, Азію чекають гігантські повені, а в Європі вимруть деякі види тварин і рослин.

Річ у тому, що за останні 30 років, тільки через те, що температура піднялася в межах всього 1,5 градусів, серйозно змінився рослинний і тваринний світ багатьох регіонів всієї планети.

У свою чергу координатор проекту зі змін клімату Національного екологічного центру Україна Ірина Савчук заявила, що "за 150 років температура в цілому на планеті піднялася на 0,7 градуса, для катастрофічних змін на Землі потрібно 2 градуси, тобто до небезпеки нам залишилося 1,3 градуса".

"Результат впливу глобального потепління на українську державу буде такий: східні жителі перестануть займатися сільськогосподарськими роботами, оскільки в цьому регіоні наступить засуха через брак опадів, - зазначила вона, - У всій країні через засуху будуть пожежі, на півночі висохнуть торф`яні болота. Східні області страждатимуть від злив, і можна припустити, що невеликі села просто змиє з карти України. Що стосується Криму і південних областей, то їх площі значно зменшаться, оскільки рівень світового океану сильно підвищиться".

Все живе мігрує зараз з півдня на північ.

У нашу країну потепління приходить нерівномірно.

Так, стало відомо, що "приріст температур значно вищий на заході і півночі країни".

Заступник керівника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко заявив, що північ і захід відчують "тотальну жару" і скачки до +40 -45 градусів набагато швидше, ніж Крим і південний схід.

Щодо теми тварин, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко зазначив, що "залякані людьми вовки останніми роками перестали вити, та і взагалі, залишилися вони тільки в Росії, Україні і Білорусі, в Європі - майже всі перебиті".

Директор Інституту ботаніки НАНУ Яків Дідух повідомив, що "вже сьогодні до 600 видів рослин міняють свої ареали розповсюдження".

"До нас проникають види з Ближньої і Середньої Азії, Середземномор`я, - зазначив він, - При цьому дуже багато з них - шкідливі для нас. Наприклад, амброзія, яка викликає алергію, почала експансію з Донецької області і вже дійшла до Карпат".

Також учені стверджують, що основну загрозу представляють природні катаклізми. Зокрема директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко сказав, що хоча "побоювання щодо затоплення Криму і жахливого розливу річок - перебільшені, але урагани, шторми, тайфуни, торнадо, бурі, суховії через потепління точно будуть".

"Торішній перший в історії дощ на Північному полюсі і навіть нещодавній 6-бальний шторм в Керчі - краще тому підтвердження, - повідомив він.

Вчора, 3 грудня, в Індонезії почалася конференція ООН з проблем глобального потепління, в якій беруть участь 10 тис делегатів. Експерти в області дослідження кліматичних змін закликають всі держави приєднатися до боротьби з глобальним потеплінням.

Щоб поліпшити ситуацію ПРООН пропонує всім країнам розробити плани адаптації до змін, а промислово розвиненим країнам негайно скоротити викид в атмосферу згубних для клімату газів. Зараз передовиками з забруднення атмосфери є США і Австралія.

newsru.ua