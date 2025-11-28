Орбан і Путін проведуть переговори, зокрема, щодо війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що в п'ятницю їде до Москви, де планує зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним. Як пише Reuters, про це він розповів у відеоінтерв'ю на своїй сторінці у Facebook.

"Я їду (до Москви), щоб забезпечити енергопостачання Угорщини взимку і наступного року", - заявив Орбан.

На запитання про те, чи буде на порядку денному обговорення мирного врегулювання в Україні, Орбан відповів: "Цього навряд чи вдасться уникнути".

Прем'єр Угорщини також раніше заявляв, що хоче відродити плани проведення "мирного саміту" в Будапешті між Трампом і Путіним щодо України.

Зустріч Орбана та Путіна у Москві вже підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Орбан і війна в Україні

На відміну від більшості лідерів НАТО і Європи, Орбан підтримує відносини з Росією, одночасно критикуючи західну військову допомогу Києву.

Так, за даними Politico, у листі до канцелярії президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме всі спільні рішення Євросоюзу, спрямовані на допомогу Україні, доки Київ не погодиться на жорсткі умови "мирного плану" Дональда Трампа.

Він також раніше заявляв, що Україна не має "жодних шансів" на перемогу в поточній війні проти Росії. Тому подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС він вважає "просто божевіллям".

