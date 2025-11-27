Цей полк бере участь у загарбницькій війні РФ проти України.

Українські безпілотники атакували кілька військових частин у Чечні. Серед уражених обʼєктів була і територія 141-го окремого спеціального мотострілецького полку "Ахмат-Північ".

"Ударні БПЛА влучили по військові частині полку Росгвардії "Ахмат-Північ", розташованій у Байсангурівському районі м. Грозного", – повідомляє Телеграм-канал Exilenova+.

Видання "Мілітарний" зауважило, що після прильоту будівля була охоплена вогнем. Площа пожежі там становила понад 500 квадратних метрів.

Відео дня

Зазначається, що починаючи з 2022 року, цей полк бере участь у загарбницькій війні Росії проти України. Здебільшого його бійці застосовуються як війська другого ешелону.

"Бійці полку також виконують функції особистої охорони глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова", – додають автори.

У ЗМІ також писали про ще один приліт у Чечні. Удар було зафіксовано по 291-му гвардійському мотострілецькому полку в селищі Борзой.

Удари по Росії

За даними Генштабу ЗСУ, днями українські захисники уразили завод "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія. Це підприємство займається виготовленням навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет.

Також під час нещодавньої атаки по заводу "ТАНТК", ймовірно, було уражено експериментальний літак А-60. Примітно, що там росіяни проводили ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Вас також можуть зацікавити новини: