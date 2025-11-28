У суперництві США, Китаю і Росії, що загострюється, Європа щосили намагається утримати свої позиції і не залишитися на задвірках. І, як пише The Wall Street Journal, європейські чиновники побоюються, що досягли точки неповернення.
Так, Європа залишилася осторонь від спроб США і Китаю переглянути правила світової торгівлі. А раніше цього місяця Білий дім представив план припинення війни між Росією та Україною, не проконсультувавшись із європейськими лідерами.
"Зараз вимальовуються лінії фронту для нового світового порядку, заснованого на силі", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, - Нова Європа повинна з'явитися".
Маріо Драгі, колишній президент Європейського центрального банку, якому торік доручили розробити план підвищення конкурентоспроможності Європи, виступає за об'єднання зусиль груп країн для проведення спільних оборонних досліджень і закупівель, а також за розроблення загальних правил, які дають змогу європейським технологічним компаніям швидко розширюватися. Драгі хоче, щоб європейські промислові гіганти об'єднали інвестиції в стратегічні сектори, такі як виробництво напівпровідників, щоб допомогти континенту відновити свої позиції.
Як вважає військовий експерт Ніко Ланге, переозброєна Німеччина в поєднанні зі зміцненими збройними силами Польщі, скандинавських і прибалтійських країн, а також додатковим рівнем оборони, який забезпечують Велика Британія і Франція, що володіють ядерною зброєю, могла б створити коаліцію для стримування російського експансіонізму.
Перешкод для масштабних змін достатньо
Так, Міністерства оборони нелегко віддадуть контроль над планами і закупівлями. Найбільшим промислові гравці Європи також нелегко переключитися з конкуренції на співпрацю.
"Уся інституційна структура Брюсселя, його методи, його мислення абсолютно не пристосовані" до нинішнього періоду "політики сили, конфронтації і вкрай жорсткої конкуренції", - заявив П'єр Вімон, колишній високопоставлений дипломат ЄС і Франції.
Європа завжди вважала, що доступ до багатого єдиного ринку дає їй реальний торговий вплив. Але липневі торгові переговори з Вашингтоном підірвали це переконання, показавши, що США використовуватимуть важелі впливу на Європу у сфері безпеки, щоб виграти торговельну війну.
Європа прагнула уникнути конфронтації з Китаєм. Однак Пекін продовжує наповнювати Європу дешевим імпортом, тоді як технологічна перевага Китаю і його масовий ринок дозволили йому обійти європейських конкурентів у таких галузях, як виробництво електромобілів.
Найближчі роки покажуть, "чи збереже Європа незалежну економічну державу... або ми станемо пішаком у руках великих економічних центрів Азії чи Америки", - заявив минулого місяця канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Європа і США
Як повідомляли ЗМІ, лідери багатьох країн Європи дізналися про "мирний план" Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання російсько-української війни тільки після того, як у ЗМІ оприлюднили його зміст.
Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був вражений як змістом цього плану, так і способом, у який про нього дізнався.