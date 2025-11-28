Науковці все ще намагаються зрозуміти, навіщо острів'яни витрачали стільки сил на ці мегаліти.

Моаї - велетенські кам'яні статуї на острові Пасхи - досі лишаються однією з найбільш загадкових речей на планеті. І хоча вчені давно довели, що ці мегалітичні голови створили самі ж острів'яни, а ніякі не прибульці з космосу, питань без відповідей все ще багато.

Тривалий час вважалося, що виготовлення кожного моаї потребувало зусиль великої групи людей. Тобто це був такий собі великий "державний" проект в межах тодішнього суспільства острова Пасхи. Однак автори нового дослідження, опублікованого в журналі PLOS ONE, переконані в іншому.

У кар'єрі Рано Рараку, основному місці, де виготовляли кам'яні голови, вчені виявили 30 окремих виробничих осередків, розподілених по всьому кратеру. Кожен з них характеризується унікальними техніками різьблення. До того ж ці осередки відокремлені один від одного природними бар'єрами, що унеможливлює централізований нагляд за роботами.

Для отримання цих результатів дослідники використали передові методи фотограмметрії. За допомогою безпілотних літальних апаратів було зроблено понад 11 тисяч фотографій, що дали змогу створити першу повну тривимірну модель кар'єру Рано Рараку. Ця модель чітко демонструє, що виробництво моаї відбувалося одночасно в багатьох незалежних майстернях.

Автори дослідження стверджують, що виробництво статуй базувалося на кооперації невеликих родинних груп через горизонтальні соціальні мережі, а не на централізованому управлінні. Цей висновок суперечить традиційним уявленням про те, що монументальні споруди створювалися виключно під контролем потужних ієрархічних структур.

"Наші результати демонструють, що суспільства можуть успішно координувати масштабну виробничу діяльність через розподілені мережі напівавтономних груп. Ця децентралізована виробнича система могла бути вигідною, запобігаючи концентрації влади, яка могла б призвести до надмірної експлуатації ресурсів", - пишуть дослідники.

